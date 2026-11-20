Ein einziger Token soll Bitcoin auf einer anderen Blockchain nutzbar machen. Große Finanzfirmen haben bereits Kapital zugesagt

Sui startet Bitcoin-Kredite: Mehr als 20 Partner an Bord

Sui startet Bitcoin-Kredite: Mehr als 20 Partner an Bord

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Sui startet Bitcoin-Kredite über die neue Plattform Hashi. â³

Mehr als 20 Partner, darunter Finanzplattformen und Krypto-Projekte, sind beteiligt. â³

Nutzer können BTC als Sicherheit hinterlegen und erhalten hBTC-Token. â³

Institutionelle Kunden haben Zugang zu neuen Anlageprodukten und Finanzstrategien.

Über die Sui Blockchain sollen Anleger demnächst Bitcoin besitzen und Geld ausgeben können, ohne die Kryptowährung verkaufen zu müssen. Mit dem offiziellen Start der Finanzplattform Hashi können Nutzer ihre BTC nun als Sicherheit für Kredite hinterlegen und mehr als 20 Unternehmen und Krypto-Projekte sind an dem Vorhaben beteiligt.

So funktionieren die Bitcoin-Kredite auf Sui

Bereits im Juli hatte Sui eine erste Testversion von Hashi vorgestellt und die Plattform nun im regulären Blockchain-Netzwerk gestartet. Dafür werden BTC in dem System hinterlegt und bleiben auf dem ursprünglichen Bitcoin-Netzwerk. Im Gegenzug erhalten Nutzer für jeden hinterlegten Coin einen hBTC-Token auf der Sui-Blockchain, der anschließend als Sicherheit für Kredite eingesetzt werden kann.

Von der neuen Infrastruktur machen auch schon einige Finanzplattformen wie das DeFi-Protokoll Fluid Gebrauch. Dort können Nutzer hBTC hinterlegen und sich dafür den Dollar-Stablecoin USDC leihen. Allerdings tragen sie auch das Risiko, dass ihre Sicherheiten bei einem starken Kursrückgang bei Bitcoin liquidiert werden.

Zugang für institutionelle Kunden

Neben Fluid gehören auch der Krypto-Verwahrer Anchorage Digital sowie die Finanzplattformen Upshift und HoneyB zu den Partnern. Letzterer bietet sogar schon zwei Anlageprodukte an, über die Nutzer geliehenes USDC in verschiedenen Finanzstrategien investieren können, um zusätzliche Erträge auf die hinterlegten Vermögenswerte zu erwirtschaften. Außerdem ermöglicht Anchorage Digital über die eigene Wallet Porto, den Zugang zu den neuen Angeboten für institutionelle Investoren.

Die Sui Foundation hatte für das Hashi-Ökosystem bereits im Oktober Kapitalzusagen von mehr als 500 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Dabei handelt es sich aber um angekündigte Mittel beteiligter Unternehmen und keine schon vergebenen Kredite.