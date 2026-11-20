Strukturierte Anlageprodukte bedeuten für Banken bislang viel Handarbeit. Eine Blockchain-Lösung soll das ändern.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… UBS und Chainlink entwickeln eine Lösung zur Verwaltung komplexer Finanzprodukte über Ethereum. â³

Die Technologie könnte den Markt für strukturierte Wertpapiere revolutionieren. â³

Automatisierte Prozesse sollen Kosten senken und Fehler minimieren.

Der Markt für strukturierte Finanzprodukte hat ein Volumen von über zwei Billionen US-Dollar.

Die Schweizer Großbank UBS treibt ihre Blockchain-Pläne weiter voran und hat gemeinsam mit Chainlink eine neue Lösung entwickelt, mit der sich komplexe Finanzprodukte über Ethereum verwalten lassen. Die Technologie soll langfristig den Markt verändern und ein Volumen von mehr als zwei Billionen US-Dollar haben.

Automatisiertes Wertpapiergeschäft

Konkret geht es dabei um strukturierte Wertpapiere, bei denen es sich um Anlageprodukte handelt, deren Auszahlung von der Kursentwicklung einer Aktie oder eines Börsenindex abhängt. Je nach Vertragsbedingungen erhalten Anleger dann Zinsen oder eine Rückzahlung, deren Höhe sich an zuvor festgelegten Kursmarken orientiert. Weil die Banken hierfür die aktuellen Marktpreise überprüfen und Zahlungen vorbereiten müssen, sind solche Produkte sehr aufwendig in der Verwaltung.

NEW: Chainlink builds a blockchain solution with @UBS to bring the $2+ trillion global structured notes market onchain.



Powered by Chainlink Runtime Environment (CRE), the solution automates issuance, lifecycle management, and settlement workflows for tokenized structured notes… pic.twitter.com/sO9hcvMfN1 — Chainlink (@chainlink) November 19, 2026

Mithilfe der Chainlink Runtime Environment (CRE) verbindet UBS ihre bestehenden Banksysteme mit der Ethereum-Blockchain, damit Smart Contracts diese Abläufe künftig automatisch überwachen und Auszahlungen an bestimmten Kursmarken vornehmen können.

Zwei Billionen US-Dollar Markt

Bislang sind viele Banken bei deren Verwaltung auf unterschiedliche Computersysteme und teilweise manuelle Arbeitsschritte angewiesen, was zusätzliche Kosten verursacht und zu Fehlern führen kann. Mit der neuen Lösung will UBS diese Prozesse nun vereinfachen und weitere Finanzprodukte über die Blockchain abwickeln. Und der Markt für das weltweit ausstehende Volumen strukturierter Finanzprodukte beläuft sich dabei auf mehr als zwei Billionen US-Dollar.

Allerdings befindet sich die Technologie noch in einer frühen Phase. UBS konnte die Verwaltung eines tokenisierten Wertpapiers bereits erfolgreich testen. Die vollständige Zahlungsabwicklung soll aber erst in einem weiteren Schritt automatisiert werden. Einen konkreten Zeitplan gibt es dafür bislang aber nicht.