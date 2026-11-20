Asiens Börsen erleben ihre schwächste Woche seit dem Corona-Crash. Zudem fließen Hunderte Millionen US-Dollar aus den Bitcoin-ETFs ab.

KI-Ausverkauf an den Märkten: Bitcoin auf dem Weg zu den 60.000 US-Dollar

KI-Ausverkauf an den Märkten: Bitcoin auf dem Weg zu den 60.000 US-Dollar

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt unter 62.000 US-Dollar und verzeichnet eine zweiprozentige Korrektur. â³

Der Krypto-Markt leidet unter der Verkaufswelle an den klassischen Finanzmärkten. â³

Institutionelle Anleger zeigen weiterhin eine schwache Nachfrage nach Bitcoin-ETFs.

Der MSCI-Aktienindex für Asien steuert auf den stärksten Rückgang seit dem Corona-Crash zu. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

An den Finanzmärkten wächst die Angst vor einer größeren Korrektur, woran auch der milliardenschwere Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic nichts ändern konnte. Den Tech-Werten folgend nehmen die Verluste auch am Krypto-Markt weiter zu.

Bitcoin fällt unter 62.000 US-Dollar

Nach einer zweiprozentigen Korrektur innerhalb der letzten 24 Stunden steht der Bitcoin-Kurs bei nunmehr 61.800 US-Dollar. Auf Sicht der vergangenen sieben Tage summiert sich das Minus sogar auf gut zehn Prozent und sollte BTC diese Woche ebenfalls im Verlust schließen, wäre es die achte Woche in Folge, was zuletzt vor vier Jahren zwischen April und Juni 2022 der Fall war, als der Kurs ganze elf Wochen am Stück nachgab.

Der Kursrückgang ist aber nicht auf den Krypto-Markt begrenzt und hat seinen Ursprung an den klassischen Finanzmärkten, wo der S&P 500 am gestrigen Handelstag gut zwei Prozent an Wert verlor und mehr als 90 Prozent der Unternehmen des Index im Minus schlossen. Und auch der technologielastige Nasdaq büßte 2,3 Prozent ein und der Dow Jones fiel um 1.100 Zähler auf 49.097 US-Dollar. Dabei hatte der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic mit einem Kursplus von 17 Prozent am ersten Handelstag zunächst noch Hoffnung auf eine Erholung an den Finanzmärkten geweckt. Dafür fielen die anderen KI-Werte wie Nvidia mit 3,3 Prozent, munter weiter.

Asien folgt der Wall Street – Bitcoin-ETFs verlieren Millionen

Die Verkaufswelle erfasste auch die asiatischen Börsen, wo der japanische Nikkei und der südkoreanische Kospi im frühen Handel jeweils gut 4,5 Prozent im Minus stehen. Damit steuert der breit gestreute MSCI-Aktienindex für die Asien-Pazifik-Region auf ein Wochenminus von sieben Prozent zu, was den stärksten Rückgang seit dem Corona-Crash im März 2020 bedeuten würde.

Am Krypto-Markt fehlt unterdessen weiter eine stabile Nachfrage institutioneller Anleger. So flossen am gestrigen Tag stolze 582,3 Millionen US-Dollar aus den Bitcoin-ETFs, womit die Fonds allein in den vergangenen drei Handelstagen Nettoabflüsse von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar verzeichneten.