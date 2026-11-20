Deutschlands Krypto-Haltefrist steht erneut auf der Kippe, denn am 9. Dezember soll sich das Bundeskabinett mit der geplanten Abschaffung befassen. Wie Anleger noch Einfluss auf die Reform nehmen können, erklärt FDP-Politiker Frank Schäffler gegenüber BTC-ECHO. Auch im milliardenschweren Movie2k-Prozess gibt es neue Entwicklungen, zu denen sich die Generalstaatsanwaltschaft Dresden exklusiv auf Anfrage von BTC-ECHO geäußert hat.
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