US-Behörden setzten bei Cybercrime auf die Privatwirtschaft. Warum der Blick jetzt auch auf den Krypto-Bereich fällt.

Cybercrime im Visier: Homeland Security setzt auf TRM Labs

Cybercrime im Visier: Homeland Security setzt auf TRM Labs

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die US-Regierung startet das Threat Disruption Center zur Bekämpfung von Cyberkriminalität. â³

Kooperation mit TRM Labs soll die Effizienz bei der Aufklärung von Krypto-basierten Betrugsfällen erhöhen.

Echtzeit-Informationen zwischen Behörden und Unternehmen sollen schnelle Reaktionen auf Betrugsfälle ermöglichen. â³

Cyberkriminalität verursachte 2025 Schäden in Milliardenhöhe, viele Opfer erstatten jedoch keine Anzeige. â³

Die US-Regierung verschärft den Kampf gegen Cyberkriminalität. Die Homeland Security Task Force hat am 18. November das sogenannte Threat Disruption Center ins Leben gerufen. Die neue Einheit, co-geführt vom Department of Homeland Security und vom Department of Justice, soll verhindern, dass Gelder von Betrugsopfern bei ausländischen kriminellen Netzwerken landen. Sie fokussiert sich auf Scams und Cyberkriminalität, auch mit Krypto-Bezug.

US-Behörde arbeitet mit Blockchain-Analyseunternehmen zusammen

Die US-Behörden setzen dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft. Das Center stehe für “ein neues Modell im Kampf gegen transnationale Kriminalität”, das die Fähigkeiten und Technologien des privaten Sektors “in bisher nie dagewesenem Umfang” mit den Befugnissen der Strafverfolgung verbinde, sagt John A. Condon von Homeland Security Investigations.

Der wichtigste Partner ist hierbei das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs. Das Threat Disruption Center arbeitet auf einer KI-gestützten Plattform der Firma, die Ermittlern die nötigen Informationen schnell bereitstellen und dabei helfen soll, einzelne Bestandteile krimineller Netzwerke sowie deren Opferkreise zu erkennen.

Das Center nimmt gezielt die Dienste in den Blick, auf die Betrüger angewiesen sind, darunter soziale Netzwerke und auch Krypto-Dienstleister. Behörden und Unternehmen sollen darüber nahezu in Echtzeit Informationen austauschen. Die Unternehmen können so beispielsweise Zahlungen von Opfern pausieren oder verdächtige Accounts sperren.

“Jede Stunde” zählt

“Jede Stunde zwischen der Meldung eines Opfers und einer Reaktion gibt Kriminellen mehr Zeit, gestohlene Gelder zu waschen und ihr nächstes Ziel auszumachen”, sagt Heith Janke vom FBI. Allein 2025 summierten sich die bei der Behörde gemeldeten Schäden durch Cyberkriminalität auf 20,9 Milliarden US-Dollar – die Mehrheit der Opfer erstattet jedoch gar keine Anzeige.