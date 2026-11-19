Hyperliquid wurde in Hongkong auf eine Warnliste der SFC gesetzt. Handelt es sich nur um eine lokale Warnung oder steckt mehr dahinter?

Hyperliquid im Visier der Behörden: Gerät die Börse unter Druck?

Hyperliquid im Visier der Behörden: Gerät die Börse unter Druck?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Hongkongs Finanzaufsicht stuft Hyperliquid als "verdächtige Handelsplattform" ein. â³

Dies ist die dritte Warnung in diesem Jahr von verschiedenen internationalen Behörden. â³

Anleger sind vor möglichen Risiken und fehlendem rechtlichen Schutz gewarnt.

Hyperliquid hat sich bisher nicht zu den aktuellen Vorwürfen geäußert.

Die Hongkonger Finanzaufsicht SFC setzt Hyperliquid am 18. November auf ihre Warnliste. Sie stuft die Plattform als “verdächtige Handelsplattform für virtuelle Assets” ein. Hyperliquid ist eine der größten dezentralen Plattformen für Perps, also Futures ohne Ablaufdatum. Ist die Warnung nur lokal, oder könnte sie Konsequenzen für die dezentrale Börse haben?

Die SFC wirft Hyperliquid vor, keine SFC-Lizenz zu besitzen, und verdächtigt die Plattform, ihre Dienste trotzdem in Hongkong anzubieten und an die dortige Öffentlichkeit zu vermarkten. Die Behörde warnt vor der Nutzung, da jeder Schutz durch die Aufsicht fehle. Bei einem Hack oder Zusammenbruch drohe der Totalverlust. Zudem sei es schwierig, Ansprüche gegen Anbieter ohne Bezug zu Hongkong durchzusetzen. Unter Umständen gebe es hierbei für Anleger gar keine rechtlichen Möglichkeiten. Bei der Aufnahme auf die Liste handelt es sich jedoch nur um eine Warnung, nicht um ein Verbot.

Bereits die dritte Warnung

Für Hyperliquid ist es die dritte Warnung dieser Art in diesem Jahr. Die britische Finanzaufsicht FCA hat Hyperliquid schon am 21. Mai auf ihre Warnliste gesetzt und rät Anlegern: “Sie sollten keine Geschäfte mit dieser Firma machen und sich vor Betrug in Acht nehmen.” Im Juni nahm auch die Monetary Authority of Singapore die dezentrale Börse in ihre Investor Alert List auf. Mehrere Behörden scheinen in Hyperliquid ein Risiko für Verbraucher zu sehen.

Ein Verbot oder eine Sperrung gibt es bislang aber an keinem der drei Finanzplätze. Zu der aktuellen Warnung hat sich Hyperliquid Stand jetzt noch nicht geäußert, und konkrete Konsequenzen gibt es bisher nicht. Es bleibt abzuwarten, ob sich noch andere Behörden gegen die Börse aussprechen oder ob die Serie der Warnungen in Hongkong endet.