Solana stellt die Roadmap für 2027 vor. Wie sich die Rechenkapazität im nächsten Jahr verdoppeln soll und was das für Anleger bedeutet.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Anza präsentiert die Roadmap von Solana für 2027 mit Fokus auf Leistung und Stabilität. â³

Geplante Upgrades könnten die Rechenkapazität verdoppeln und den Rechenaufwand bei Transaktionen erheblich reduzieren. â³

Veränderungen in der Marktstruktur sollen mehr Wettbewerb unter den Validatoren fördern.

Langfristige Auswirkungen auf die Attraktivität von Solana für Anleger sind möglich, konkrete Termine fehlen jedoch.

Nach dem Alpenglow Upgrade hat Anza, einer der Hauptentwickler von Solana, die Roadmap der Kryptowährung für 2027 vorgestellt. Die Pläne betreffen neben der Leistung auch die Stabilität und die Marktstruktur. Was bedeutet das für Solana-Anleger?

In einem Video, das Solana auf X veröffentlicht hat, kündigte Brennan Watt, Leiter der Kernentwicklung bei Anza, an, dass sich die Rechenkapazität des Solana-Netzwerks im nächsten Jahr verdoppeln werde. Bei Transaktionen mit sogenannten Token-Konten, also den Konten, in denen Nutzer ihre Token aufbewahren, plant Anza zudem 80 Prozent weniger Rechenaufwand. Auch für Entwickler ändert sich einiges. Anza will komplexe Berechnungen direkt auf der Blockchain ermöglichen und die Datenmenge pro Transaktion verringern.

Mehr Wettbewerb unter Solana Validatoren

An der Marktstruktur arbeitet Anza im Laufe des nächsten Jahres ebenfalls. Mit Alpenglow.next will das Team Blöcke schneller im Netzwerk verteilen. Ein weiteres Upgrade namens Constellation ist für klarere Regeln bei der Reihenfolge von Transaktionen und mehr Wettbewerb zwischen den Validatoren vorgesehen. Schließlich plant Anza, das Protokoll zu vereinfachen und Sonderfälle zu streichen. Das soll Änderungen sicherer machen und die Stabilität fördern.

Bei Solana tut sich also viel und das bleibt auch im kommenden Jahr so. Für Anleger ergibt sich daraus aber keine direkte Auswirkung auf den Kurs. Langfristig könnten die Upgrades Solana für den Handel und Anwendungen attraktiver machen, was die Nachfrage nach SOL stützen kann. Ob das gelingt, hängt davon ab, ob Anza die Pläne wie angekündigt umsetzt. Konkrete Termine gibt es bislang keine.