CoinShares macht kurzen Prozess mit seinen Altcoins. Der Vermögensverwalter hat sich von Ethereum getrennt und die Solana-Bestände halbiert. Was das Unternehmen mit dem freigewordenen Kapital plant.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… CoinShares verkauft seinen kompletten Ethereum-Bestand und halbiert die Solana-Position. â³

Der Erlös aus den Verkäufen fließt in ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 40 Millionen US-Dollar. â³

Bitcoin bleibt unverändert in der Treasury, während die Gewichtung sich deutlich verschiebt. â³

CEO Jean-Marie Mognetti betont die Flexibilität für zukünftige Entscheidungen.

Radikaler Kurswechsel beim Krypto-Vermögensverwalter CoinShares. Wie aus dem dritten Quartalsbericht vom Mittwoch hervorgeht, verkaufte der Vermögensverwalter im Oktober seinen kompletten Ethereum-Bestand aus der Unternehmens-Treasury. Für die rund 6.500 ETH erhielt CoinShares 16,6 Millionen US-Dollar.

Dabei hatte das Unternehmen seine Ethereum-Position bis zuletzt konsequent ausgebaut. Ende 2025 lagen noch knapp 2.600 ETH in der Bilanz. Bis Ende Juni waren es bereits mehr als doppelt so viele, und auch im dritten Quartal kaufte CoinShares weiter zu. Nur wenige Wochen später ist die gesamte Position liquidiert. Ähnlich sieht die Situation bei Solana aus, denn auch hier hatte CoinShares den Bestand zunächst aufgestockt, bevor im Oktober der Hammer fiel. Der Vermögensverwalter halbierte seine Position von gut 50.000 auf rund 25.000 SOL und nahm dafür 2,7 Millionen US-Dollar ein.

Bitcoin bleibt unberührt

An einer Position hält CoinShares jedoch fest. Der Bitcoin-Bestand liegt seit Mitte 2025 unverändert bei 235 BTC und notierte Ende September einen Wert von 19,6 Millionen US-Dollar. Damit verschiebt sich die Gewichtung in der Treasury deutlich.

Während Ethereum und Solana zum Quartalsende mit zusammen 23,5 Millionen US-Dollar noch mehr als die Hälfte der Bestände ausmachten, sind es nach den Verkäufen nur noch rund 13 Prozent. Die übrigen 87 Prozent entfallen nun auf Bitcoin. Wofür das Geld aus den Verkäufen gedacht ist, erklärt das Unternehmen im Detail.

Krypto-Erlöse für den Aktienrückkauf

Ende Oktober beschloss der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 40 Millionen US-Dollar, das aus den Krypto-Reserven der Treasury finanziert werden soll. Mit den kürzlichen Verkäufen sind die Weichen dafür gestellt. So deckt der Erlös von insgesamt 19,3 Millionen US-Dollar schon knapp die Hälfte der geplanten Investition und verschafft dem Unternehmen nach den Worten von CEO Jean-Marie Mognetti die Flexibilität, “zu handeln, wenn die Bedingungen es zulassen”.