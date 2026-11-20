Nicht einmal 250.000 US-Dollar an Aktien standen einer halben Milliarde Nachfrage gegenüber. Die Krypto-Börse verschenkt sie nun.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Anleger hinterlegten 500 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen für den IPO von Anthropic. â³

Nur 2.957 tokenisierte Aktien wurden bei einer Nachfrage von über 500 Millionen USDC zugeteilt. â³

Binance plant, alle hinterlegten USDC zurückzuzahlen und verschenkt zusätzliche tokenisierte Aktien.

Der Börsengang von Anthropic war mehr als neunfach überzeichnet.

Eigentlich wollten Anleger über Binance beim Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic dabei sein und hinterlegten dafür 500 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen. Doch die Nachfrage konnte kaum bedient werden.

Nur knapp 3.000 tokenisierte Aktien zugeteilt

Über die Binance Wallet konnten Anleger am 18. November den Stablecoin USDC hinterlegen, um tokenisierte Anthropic-Aktien zu zeichnen. Das Unternehmen hinter dem KI-Chatbot Claude ging gestern Abend an die Börse und löste zuvor einen regelrechten Hype aus. So erreichte die Nachfrage das Zeichnungslimit von 500 Millionen USDC schon innerhalb weniger Stunden. Allerdings wurden der Aktion nur 2.957 tokenisierte Aktien zuzuteilen. Bei einem Ausgabepreis von 83 US-Dollar entspricht das einem Gegenwert von 245.500 US-Dollar, was lediglich 0,049 Prozent der Nachfragemenge war.

Binance verschenkt Aktien und weitere Token

Als Reaktion darauf sollen alle hinterlegten USDC vollständig an die Teilnehmer zurückfließen. Die knapp 3.000 zugeteilten tokenisierten Aktien will die Krypto-Börse zudem kostenlos verteilen. Wie viele Token ein Anleger erhält, richtet sich danach, welchen Anteil seine ursprüngliche Einzahlung am Gesamtvolumen hatte. Zudem kündigte Binance an, weitere tokenisierte Anthropic-Aktien im Wert von einer Million US-Dollar zu verschenken. Die ANTB-Token sollen den Aktienkurs des KI-Unternehmens abbilden und jeder berechtigte Teilnehmer erhält davon mindestens sechs US-Dollar.

Due to circumstances outside of our control, the allocation for the Anthropic xStocks IPO Campaign on Binance Wallet was not ideal.



🔸All participating users’ USDC will be fully returned from the relevant smart contract to their Binance Wallet.



🔸 An allocation totaling… pic.twitter.com/r0nGq3UZAx — Binance Wallet (@BinanceWallet) November 19, 2026

Warum Binance kaum Aktien erhielt

Der Grund für die geringe Zuteilung liegt offenbar auch an der generell großen Nachfrage nach Anthropic-Aktien zum IPO. Nach Angaben des Tokenisierungsanbieters xStocks war der Börsengang mehr als neunfach überzeichnet. Wie viele Aktien die einzelnen Anbieter erhalten, entscheiden letztlich die beteiligten Konsortialbanken, worauf Binance keinen Einfluss hat.