Von fast 1.700 US-Dollar ist bei Zcash nicht mehr viel übrig. Jetzt sollen neue ETF-Pläne für frischen Wind sorgen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Zcash verzeichnet einen drastischen Kursrückgang von über 14 Prozent innerhalb von 24 Stunden. â³

Trotz eines ETF-Antrags von Bitwise bleibt die Nachfrage nach Zcash schwach. â³

Technische Analysen zeigen kritische Unterstützungsmarken und bärische Trends. â³

Die Marktkapitalisierung von Zcash liegt aktuell bei knapp 14 Milliarden US-Dollar. â³

Der Privacy Coin Zcash erlebt aktuell einen starken Kursrückgang und verlor innerhalb von 24 Stunden über 14 Prozent seines Wertes. Damit notiert die Kryptowährung bei einem Preis von 820 US-Dollar mehr als 50 Prozent unter dem lokalen Hoch Ende September, als ZEC noch bei fast 1.700 US-Dollar stand.

Dabei gibt es eigentlich positive Nachrichten, denn: Der US‑Vermögensverwalter Bitwise hat bei der Börsenaufsicht SEC einen Antrag für einen eigenen Zcash ETF ein. Der Fonds soll die Kryptowährung direkt halten und unter dem Kürzel ZEC an der Texas Stock Exchange gehandelt werden. Damit könnten Anleger künftig über gewöhnliche Wertpapierdepots in Zcash investieren, ohne selbst Kryptowährungen verwahren zu müssen. Eine Genehmigung seitens der SEC steht allerdings noch aus.

Angesichts der Nettoabflüsse aus dem Zcash ETF von Grayscale in Höhe von 55 Millionen US-Dollar seit Anfang November scheint die Nachfrage nach den börsengehandelten Anlageprodukten allerdings nachzulassen. Wie tief der ZEC-Kurs noch fallen kann, entscheidet sich jetzt an diesen Kursmarken:

ZEC in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden schwankte Zcash zwischen einem Tief von 808,30 US-Dollar und einem Hoch von 899 US-Dollar. Zuletzt schloss der Kurs bei 811,80 US-Dollar und damit rund 111 US-Dollar oder zwölf Prozent unter dem Schlusskurs des Vortags. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf knapp 14 Milliarden US-Dollar.

Auch das Chartbild zeigt deutliche Schwäche. Zcash notiert klar unter dem EMA-20 bei 895,14 US-Dollar und bildet seit Tagen tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Erste Unterstützung bietet der Bereich um 808,30 US-Dollar, knapp darunter folgt die Marke bei 801,52 US-Dollar. Nach oben muss Zcash zunächst den EMA-20 bei 895,14 US-Dollar und anschließend das letzte Zwischenhoch bei 954,88 US-Dollar überwinden. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Lage bärisch.

Der RSI liegt bei rund 20 und damit tief im überverkauften Bereich. Das Momentum-Histogramm zeigt zudem immer längere negative Balken. Der Abwärtsdruck hat sich zuletzt also noch beschleunigt.

Die Bollinger-Bänder liegen derzeit rund 172 US-Dollar auseinander, zwischen dem unteren Band bei 827,71 US-Dollar und dem oberen bei 999,24 US-Dollar. Das spricht für stark erhöhte Schwankungen. Zuletzt schloss der Kurs sogar unter dem unteren Band, was die Anspannung am Markt zusätzlich unterstreicht.

Kurzfristige ZEC-Kursprognose

Kurzfristig bleibt der Ausblick für Zcash bärisch bis neutral. Der Kurs notiert klar unter dem EMA-20, und das Momentum ist deutlich negativ. Als wichtigste Unterstützungen gelten die Marken bei 808,30 und 801,52 US-Dollar. Nach oben bremsen der EMA-20 bei 895,14 US-Dollar und das obere Bollinger-Band bei 999,24 US-Dollar. Gelingt ein Ausbruch über den EMA-20, würden die Chancen auf eine Erholung steigen. Fällt Zcash dagegen nachhaltig unter 801,52 US-Dollar, dürfte sich der Abwärtsdruck weiter verstärken. Ob sich eine Bewegung bestätigt, dürften vor allem das Handelsvolumen und der RSI zeigen.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen rund 812 und 895 US-Dollar das wahrscheinlichste Szenario für ZEC. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Kurs oberhalb des unteren Bollinger-Bands bei etwa 828 US-Dollar stabilisiert. Ein RSI, der sich über 30 hält, sowie ein Handelsvolumen ohne erneute Spitzen bei Abverkäufen würden das Bild einer Konsolidierung stützen. Als kurzfristige Unterstützung dient zudem die Marke bei rund 808 US-Dollar, nach oben bremst der EMA-20 bei etwa 895 US-Dollar. Steigt der Kurs hingegen über 930 US-Dollar, wäre das Seitwärtsszenario hinfällig.

Bullisches Szenario

Das bärische Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent und setzt einen nachhaltigen Bruch der Fibonacci-Unterstützung bei rund 802 US-Dollar voraus. Fällt der RSI zudem unter 20 und steigt das Verkaufsvolumen bei der Abwärtsbewegung an, könnte der Kurs in Richtung 720 US-Dollar und im weiteren Verlauf bis auf 660 US-Dollar fallen. Als Umkehrsignal gilt der EMA-20 bei etwa 895 US-Dollar. Ein Anstieg darüber würde das bärische Szenario entkräften.

Bärisches Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 15 Prozent bleibt eine deutliche Erholung derzeit das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Dafür müsste ZEC bei erhöhtem Handelsvolumen über dem EMA-20 bei rund 895 US-Dollar schließen und der RSI gleichzeitig über 50 steigen. Bestätigt sich der Ausbruch anschließend über dem letzten Zwischenhoch bei etwa 955 US-Dollar, wäre der Weg in Richtung 1.000 US-Dollar frei, wo ein Widerstandsband bei rund 999 US-Dollar wartet. Darüber rückt das Fibonacci-Level bei etwa 1.149 US-Dollar in den Fokus. Fällt der Kurs dagegen unter 780 US-Dollar, wäre das bullische Szenario vorerst vom Tisch.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.