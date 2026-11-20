Riester hat ausgedient: Ab 2027 gibt es für ETF-Sparer staatliche Zulagen von bis zu 540 Euro jährlich. Bitpanda hat die Warteliste für sein eigenes Altersvorsorgedepot bereits geöffnet – und zahlt Frühstartern nach dem Launch bis zu 75 Euro Bonus obendrauf.

Wer in Deutschland staatlich gefördert fürs Alter sparen wollte, landete zwei Jahrzehnte lang bei Riester – samt Garantiezwang und hohen Kosten. Doch dieses Kapitel endet nun: Der Bundestag hat das Altersvorsorgereformgesetz am 27. März 2026 beschlossen, der Bundesrat stimmte am 8. Mai zu, seit Ende Mai steht es im Bundesgesetzblatt. Ab dem 1. Januar 2027 dürfen Banken und Broker das Altersvorsorgedepot anbieten, ein gefördertes Wertpapierdepot, in dem Sparer direkt in ETFs investieren. Eine Beitragsgarantie gibt es darin nicht mehr; wer sie will, muss ein separates Garantieprodukt wählen. Bitpanda hat am 28. Oktober die Warteliste für sein Altersvorsorgedepot geöffnet. Eröffnen oder besparen lässt es sich noch nicht, vormerken schon.

Was der Staat dazugibt

Je mehr Sparer selbst einzahlen, desto höher fällt die Grundzulage aus. Für die ersten 360 Euro im Jahr gibt es 50 Cent je Euro vom Staat, für die folgenden 1.440 Euro noch 25 Cent. Wer 1.800 Euro einzahlt, also 150 Euro im Monat, bekommt die volle Zulage von 540 Euro, das sind 30 Prozent obendrauf. Darunter fällt sie anteilig aus, Voraussetzung sind lediglich 120 Euro Eigenbeitrag im Jahr. Für jedes Kind mit Kindergeldanspruch kommen bis zu 300 Euro dazu, und zwar eins zu eins: 300 Euro eigener Beitrag, 300 Euro Zulage, also schon ab 25 Euro im Monat. Wer vor dem 25. Geburtstag einsteigt, erhält einmalig 200 Euro Berufseinsteigerbonus. Erstmals sind auch Selbstständige förderberechtigt, die bei Riester außen vor blieben. Und: Bestehende Riester-Verträge lassen sich in das neue Depot übertragen, ohne bereits erhaltene Zulagen zu verlieren.

Steuern fallen während der Ansparphase keine an; erst die Auszahlung im Ruhestand wird besteuert. Ob der Sonderausgabenabzug zusätzlich etwas bringt, entscheidet der persönliche Steuersatz. Alle Beträge beruhen auf dem geltenden Gesetz und können sich ändern.

Was Bitpanda anbietet

Zum Start bietet Bitpanda zwei Modelle an. Bei Vorsorge Standard fließt das Geld in zwei vorausgewählte ETFs; Depotführung, Sparplan und Orders sind kostenlos. Und von 2027 bis 2029 trägt Bitpanda zusätzlich die laufenden Produktkosten der ETFs. Welche beiden Fonds es sind und was sie ab 2030 kosten, hat das Unternehmen noch nicht veröffentlicht.

Vorsorge Flex richtet sich an Anleger, die ihre ETFs selbst auswählen wollen. Auch hier fallen keine Depot- und Sparplangebühren an, Käufe und Verkäufe sind bei den Select-Partnern kostenlos und kosten sonst einen Euro; die laufenden Kosten hängen vom gewählten ETF ab.

Ein Punkt, den Krypto-Anleger wissen müssen: Der Gesetzgeber schließt Kryptowerte im Altersvorsorgedepot aus – und das gilt für Bitpanda genauso wie für alle anderen Anbieter. Beim geförderten Depot handelt es sich also um ein reines ETF-Produkt. Es liegt aber in derselben App wie das Krypto-Portfolio und die Vormerkung läuft über die Seite zum Bitpanda Altersvorsorgedepot.

Der Bonus, richtig gelesen

Die bis zu 75 Euro Bonus setzen sich aus zwei Komponenten zusammen – allein für den Eintrag in die Warteliste gibt es keine davon. Komponente eins: 10 Euro erhält, wer nach dem Start ein Altersvorsorgedepot bei Bitpanda eröffnet und in einem Kampagnenmonat mindestens 50 Euro in ETFs investiert. Das gilt für fünf aufeinanderfolgende Monate ab dem Starttermin, zusammen also bis zu 50 Euro. Sparplan, Einzelkauf oder beides zusammen zählen; Geld, das nur als Guthaben im Depot liegt, zählt nicht. Die Zählung beginnt mit dem Monat der ersten qualifizierten Investition. Frühere Monate werden nicht nachgezahlt.

Komponente zwei ist ein Early-Bird-Bonus über 25 Euro. Anspruch darauf hat, wer sich in der Wartelistenphase eingetragen und in allen fünf Monaten investiert hat. Ausgezahlt wird er zusammen mit der fünften Monatsprämie. Wer einen Monat auslässt, verliert diesen Teil, behält aber die bis dahin verdienten Zehner.

Gutgeschrieben werden die Prämien als Euro-Guthaben im Bitpanda-Konto, üblicherweise binnen sieben Werktagen nach Monatsende. Die Aktion ist auf die ersten 10.000 berechtigten Nutzer begrenzt, die ein vollständig verifiziertes Bitpanda-Konto, einen Wohnsitz in Deutschland und eine Förderberechtigung nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz vorweisen. Die Warteliste bleibt bis zum Tag vor dem Start geöffnet. Alle Details stehen in den Teilnahmebedingungen.

Für wen sich das Rechnen lohnt

Den größten Hebel haben Familien: Mit 150 Euro im Monat und zwei Kindern kommen Zulagen von 1.140 Euro im Jahr zusammen. Wer unter 25 ist, sichert sich den Einstiegsbonus, Selbstständige bekommen erstmals einen geförderten Zugang und Riester-Sparer können ihren Bestand übertragen. Eröffnen lässt sich das Depot erst im Januar. Die Zulage für 2027 gibt es für Beiträge, die bis Ende 2027 fließen; wer früh startet, kann die 1.800 Euro bequem über zwölf Monate verteilen. Wer am Starttag dabei sein will, trägt sich jetzt auf die Warteliste für das Bitpanda Altersvorsorgedepot ein. Das kostet nichts und verpflichtet zu nichts.

Weitere Informationen findet ihr auch im Brandhub von Bitpanda.

Disclaimer: Das Bitpanda Altersvorsorgedepot (“AVD”) ist derzeit noch nicht verfügbar. Der Zeitpunkt der Markteinführung, die Verfügbarkeit und die Produktfunktionen unterliegen der endgültigen Entscheidung von Bitpanda und können jederzeit geändert werden. Die Bonusaktion ist auf die ersten 10.000 berechtigten Teilnehmer mit Wohnsitz in Deutschland begrenzt; es gelten die Teilnahmebedingungen. Staatliche Zulagen beruhen auf der aktuellen Gesetzeslage und können sich ändern; der Steuereffekt hängt von den persönlichen Verhältnissen ab. Investitionen in ETFs unterliegen Kursschwankungen und können zu Verlusten führen. Dieser Beitrag stellt keine Anlage- oder Steuerberatung dar.

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