Binance ist Opfer eines der größten Krypto-Hacks geworden. Der Schaden liegt laut Börse bei rund 6,3 Milliarden US-Dollar. Das ist bislang bekannt.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Binance erleidet einen Hackerangriff mit einem geschätzten Schaden von 6,3 Milliarden US-Dollar. â³

Die Angreifer könnten mit der nordkoreanischen Hackergruppe TraderTraitor in Verbindung stehen. â³

Binance ist am Donnerstagabend Opfer eines milliardenschweren Hackerangriffs geworden. Nach ersten Ermittlungen der Krypto-Börse verschafften sich die Angreifer vermutlich über den kompromittierten Laptop eines Mitarbeiters Zugang zu Teilen der internen Infrastruktur. Von dort konnten sie unautorisierte Auszahlungen veranlassen. Binance beziffert den Schaden derzeit auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar. Hinweise darauf, dass private Wallet-Schlüssel entwendet wurden, gibt es bislang nicht.

Our team is conducting security checks. Withdrawals will resume as soon as the security issue is fully resolved.



User funds remain safe.



We’ll keep you updated. Thank you for your patience. — Binance (@binance) October 29, 2026

Rund drei Milliarden US-Dollar der betroffenen Kryptowährungen konnten Binance und mehrere Partner inzwischen einfrieren. Darunter befinden sich Stablecoins wie USDT, USDC und RLUSD. Für sämtliche Verluste will die Börse mit Mitteln aus ihrem Sicherheitsfonds und eigenen Reserven aufkommen. Einzahlungen laufen nach Angaben von Binance wieder normal, Auszahlungen bleiben vorerst ausgesetzt und sollen innerhalb von 48 Stunden wieder möglich sein.

Spur führt nach Nordkorea

Mehrere Blockchain-Analysefirmen bringen den Angriff inzwischen mit der nordkoreanischen Hackergruppe TraderTraitor in Verbindung. TRM Labs spricht von einer Zuordnung mit “hoher Sicherheit”. Chainalysis-Chef Jonathan Levin hält die Gruppe ebenfalls für den wahrscheinlichen Urheber. Onchain-Ermittler ZachXBT verwies zudem darauf, dass Gelder aus dem Binance-Hack mit Mitteln aus dem jüngsten Bitget-Angriff in derselben Adresse zusammengeführt wurden. Binance selbst hat die Angreifer bislang nicht identifiziert.

Our current estimate on amount stolen is approx $5.912B at time of theft, nearly 4x the amount stolen in the next largest crypto heist (Bybit, 2025) https://t.co/AAGiHDwP2Z — Chainalysis (@chainalysis) October 30, 2026

Auch technisch erinnert der Angriff an frühere Attacken auf große Krypto-Unternehmen. Blockaid geht nach einer ersten Analyse davon aus, dass nicht die privaten Schlüssel selbst gestohlen, sondern die Systeme zur Freigabe von Transaktionen kompromittiert wurden. Einen ähnlichen Angriffsweg nutzten Hacker beim Bybit-Hack im Februar 2025. Damals hatte das FBI TraderTraitor Nordkorea zugerechnet.

Der Angriff drückte auch auf den Krypto-Markt. BNB verlor zeitweise mehr als acht Prozent und fiel auf rund 693 US-Dollar. Bitcoin rutschte um knapp fünf Prozent in Richtung 77.000 US-Dollar, Ether gab um knapp sechs Prozent nach.