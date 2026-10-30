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Bitcoin fällt nach Binance-Hack – HYPE legt kräftig zu

Der Milliarden-Hack bei Binance belastet den Krypto-Markt. Bitcoin fällt unter 79.000 US-Dollar, BNB verliert mehr als fünf Prozent. Nur HYPE stemmt sich gegen den Abverkauf.

Moritz Draht
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Bitcoin- und Ethereum-Münze liegen vor Binance-Logo

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Binance-Hack setzt Bitcoin und große Teile des Krypto-Marktes unter Druck

Der Krypto-Markt startet nach dem milliardenschweren Hack bei Binance angeschlagen in den Tag. Bitcoin notiert am Morgen bei rund 78.500 US-Dollar und damit zwei Prozent tiefer als am Vortag. Ethereum verliert drei Prozent auf 2.251 US-Dollar. Besonders unter Druck steht BNB: Der Token der BNB Chain gibt um mehr als fünf Prozent auf rund 715 US-Dollar nach. Die gesamte Marktkapitalisierung sinkt um 2,3 Prozent auf 2,72 Billionen US-Dollar.

Die Verluste folgen auf den Hackerangriff bei Binance, bei dem nach Angaben der Krypto-Börse Vermögenswerte im Umfang von rund 6,3 Milliarden US-Dollar betroffen sind. Etwa drei Milliarden US-Dollar konnten inzwischen eingefroren werden. Binance vermutet nach ersten Ermittlungen einen kompromittierten Mitarbeiter-Laptop als Einfallstor. Auch andere große Kryptowährungen geben infolge deutlich nach: XRP verliert 2,5 Prozent, Solana zwei Prozent, Dogecoin rund drei Prozent.

HYPE stemmt sich gegen den Abverkauf

Eine deutliche Ausnahme ist Hyperliquid. Während große Teile des Marktes nachgeben, steigt HYPE binnen 24 Stunden um rund 18 Prozent auf knapp 94 US-Dollar und nähert sich damit wieder seinem bisherigen Allzeithoch von 97,96 US-Dollar.

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Auslöser ist eine Ankündigung des New-York-Stock-Exchange-Betreibers Intercontinental Exchange (ICE) und Trade[XYZ]. Die Unternehmen wollen vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen Hyperliquid-basierte Perpetual Futures für US-Privatanleger anbieten. Geplant sind entsprechende Märkte unter anderem für Kryptowährungen, Aktien, Indizes und Rohstoffe.

ICE will sich zudem an Trade[XYZ] beteiligen. Wie hoch die Beteiligung ausfällt und wann das Angebot starten könnte, teilten die Unternehmen bislang nicht mit. Für HYPE reichte die Ankündigung dennoch für einen deutlichen Kurssprung gegen den schwachen Gesamtmarkt.

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