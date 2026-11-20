Der Ausverkauf bei den Technologiewerten reißt den Krypto-Markt mit. Binnen einer Stunde wurden Positionen im dreistelligen Millionenbereich liquidiert.

Bitcoin fällt unter 60.000 US-Dollar: Der Tech-Ausverkauf schlägt durch

Bitcoin fällt unter 60.000 US-Dollar: Der Tech-Ausverkauf schlägt durch

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt unter 60.000 US-Dollar und erreicht den tiefsten Stand seit 20 Wochen. â³

Technologiewerte und der Terminmarkt verstärken den Abverkauf im Krypto-Sektor. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Bitcoin-Kurs fällt am späten Freitagnachmittag unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen und notiert nun bei rund 59.300, ein Minus von 5,87 Prozent und der tiefste Stand seit 20 Wochen. Ethereum rutschte derweil um 7,18 Prozent auf etwa 1.649 US-Dollar ab. Ausgelöst wurde die Bewegung offenbar durch den Ausverkauf bei den US-amerikanischen Technologiewerten.

So eröffnete der Nasdaq 1,2 Prozent tiefer bei 23.517 Punkten und damit auf dem niedrigsten Stand seit Mitte April. KI-Vorreiter Nvidia notiert 42,7 Prozent unter seinem Höchststand, der Dow steuert auf die schwächste Woche seit April 2025 zu. Besonders deutlich wurde die Stimmung aber beim Börsendebüt von Anthropic. Die Aktie startete zwar 34 Prozent über dem Ausgabepreis, schloss am ersten Tag nur noch 17 Prozent im Plus und fiel inzwischen auf 87,27 US-Dollar.

1,33 Milliarden Dollar in 24 Stunden verpufft

Den Abverkauf verstärkte der Terminmarkt, denn binnen 24 Stunden lösten sich gehebelte Positionen im Wert von 1,33 Milliarden US-Dollar auf, wovon 1,2 Milliarden auf Wetten auf steigende Kurse entfielen. Allein in der vergangenen Stunde waren es 540 Millionen.

Hinzu kommt der anhaltende Abfluss aus den Fonds. Aus den amerikanischen Spot ETFs auf Bitcoin zogen Anleger am Vortag 582,3 Millionen US-Dollar ab, im November summieren sich die Abflüsse auf rund 3,47 Milliarden. Noch deutlicher als bei Bitcoin fielen die Verluste bei kleineren Werten aus. Zcash brach um 15,44 Prozent ein, Dogecoin und Cardano verloren jeweils 8,28 Prozent. Binnen 45 Tagen hat der Krypto-Markt damit rund 900 Milliarden US-Dollar seiner Gesamtmarktkapitalisierung eingebüßt.