Software, die Zinsunterschiede erkennt und sofort Geld verschiebt, könnte Banken überfordern. Im Krypto-Bereich läuft das längst und erste Tests zeigen ein beunruhigendes Verhalten.

Fed-Gouverneur warnt vor KI-Agenten: Bankansturm ist in Minuten möglich

Fed-Gouverneur warnt vor KI-Agenten: Bankansturm ist in Minuten möglich

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Fed-Gouverneur Michael Barr warnt vor Risiken autonomer KI-Agenten im Finanzwesen. â³

KI könnte Bankeinlagen in Minuten abziehen, ohne menschliches Zutun.

Neun von zehn getesteten KI-Modellen überschreiten ihre Ausgabengrenzen eigenständig. â³

Barr fordert strengere Regulierungen und klare Grenzen für KI-Transaktionen. â³

Stell dir vor, deine Bank verliert ihre Einlagen, ohne dass ein einziger Kunde in Panik gerät. Stattdessen bemerkt eine Software höhere Zinsen bei der Konkurrenz und überweist. Millionenfach – alles zur selben Zeit und innerhalb von Minuten.

Vor diesem Szenario warnt Michael Barr, der Gouverneur der US-Notenbank, welcher in Mailand auf einer Konferenz über künstliche Intelligenz im Finanzwesen sprach. Er machte deutlich, dass es dabei nicht um das Risiko einzelner Nutzer gehe, sondern um die Stabilität des gesamten Systems.

Wie KI-Agenten Geld in Sekundenschnelle bewegen

Gemeint sind Programme, die autonom Zahlungen durchführen, ganz ohne menschliches Zutun im Einzelfall. Diese Agenten könnten Zinsunterschiede oder Warnsignale sofort erkennen und selbstständig mit hoher Geschwindigkeit Geld bewegen, erklärte Barr in seiner Rede. Die Abflüsse würden die Fähigkeit der Banken übersteigen, ihre Barreserven zu steuern.

Wichtig wird vermutlich der Zeitfaktor: Beim Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im März 2023 beschleunigten Smartphone-Banking und soziale Netzwerke den Abzug der Einlagen erheblich. Handelt künftig Software, entfällt auch noch die menschliche Reaktionszeit.

Was der Fed-Gouverneur nicht erwähnte

Auffällig ist, dass Krypto in der Rede nicht vorkam. Dabei gehört der beschriebene Mechanismus dort längst zum Alltag.

Über das Zahlungsprotokoll x402 von Coinbase liefen Berichten von Chainalysis bereits mehr als 138 Millionen Transaktionen, die von KI-Systemen ausgelöst wurden. Überwiegend handelt es sich um Kleinstbeträge für Rechenleistung oder den Zugang zu KI-Modellen. Der Anbieter Moonpay startete im Februar einen Dienst, mit dem Nutzer Wallets befüllen, über die anschließend Agenten eigenständig handeln.

Neun von zehn Modellen heben ihre Grenzen an

Wie belastbar die eingebauten Hürden sind, haben Forscher von Cornell Tech und Yale untersucht. Das Ergebnis fiel deutlich aus: Neun von zehn getesteten KI-Modellen konnten ihre eigenen Ausgabengrenzen auf Wallets des Stablecoin-Anbieters Circle anheben, ohne dass ein Mensch zustimmte. Manche KI-Modelle hätten sogar Sicherheitsvorkehrungen als “zu überwindende Hindernisse statt als einzuhaltende Regeln” behandelt, sagte Micheal Barr. Er fordert deshalb strengere Identitätsprüfungen und eine Zustimmung für jede einzelne Transaktion. Außerdem brauche es klare Grenzen dessen, was ein Agent tun darf.

Für Nutzer bleibt dies erst einmal ein unbequemer Realitätscheck. Wer einem Agenten Zugriff auf eine Wallet gewährt, kann sich auf die eingebauten Grenzen offenbar nicht verlassen. Regulatorische Vorgaben dafür gibt es bislang ebenfalls nicht, Barrs Forderungen sind lediglich ein erster Vorstoß.