Die Ripple-Bullen hatten zuletzt weiter das Nachsehen. Der XRP-Kurs rutschte infolge des jüngsten Abverkaufs am Krypto-Markt auf ein neues Jahrestief ab und gehört damit weiterhin zu den Underperformern unter den großen Kryptowährungen. Mit 0,89 US-Dollar notierte der Top-10-Altcoin zwischenzeitlich auf dem tiefsten Stand seit November 2024 und auch jüngste Gegenbewegung scheint im Keim zu verpuffen. Warum der Kursbereich um 1,00 US-Dollar gleich aus mehrerlei Hinsicht entscheidend für die Kursentwicklung in den kommenden Wochen sein wird und aus Bullensicht zwingend nachhaltig verteidigt werden muss, erklärt diese charttechnische Kursanalyse.
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