Jeff Booth ist überzeugt, dass sich Bitcoin als Geld durchsetzt. Gerade dieser Erfolg könnte die Menschen aber unfreier machen, warnt er.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Jeff Booth warnt vor der Machtkonzentration durch künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. â³

Bitcoin könnte als Gegenmittel fungieren, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. â³

Booth sieht die Dezentralität von Bitcoin durch das bestehende Finanzsystem bedroht. â³

Der Autor plädiert für eine Nutzung von Bitcoin abseits zentraler Kontrolle und traditionellen Finanzstrukturen. â³

Der Krypto-Experte und Bestsellerautor Jeff Booth rechnet damit, dass künstliche Intelligenz in rund 15 Jahren fast jeden Job erledigen kann. Er befürchtet, dass die Gewinne aus dieser Entwicklung bei wenigen landen, nämlich bei den Konzernen, denen die Maschinen gehören – und bei denen, die über das Geld bestimmen. Bitcoin hält er für das beste Gegenmittel, allerdings nur unter einer Bedingung.

Alles hängt am Geld

Hinter jedem relevanten Fortschritt steckt eine Technologie, die fast alles schneller und billiger macht. Ein Flachbildfernseher beispielsweise kostet heute einen Bruchteil dessen, was er vor 20 Jahren gekostet hat. “Der natürliche Zustand des freien Marktes ist Deflation”, sagt Booth. Fallende Preise gelten in diesem Fall als Normalfall und als Zeichen dafür, dass der Fortschritt bei den Menschen ankommt und das System funktioniert. Im Fiat-System, in dem Zentralbanken die Geldmenge beliebig ausweiten können, kehrt sich dieser Mechanismus jedoch um. Neues Geld treibt die Preise nach oben und zehrt an den Ersparnissen aller, die es halten. Wie stark das Geld dort an Wert verliert, zeigen die Daten der US-Statistikbehörde BLS zur Kaufkraft des Dollars.

Seit dem Jahr 2000 hat sich die Kaufkraft des Dollars etwa halbiert | Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics via FRED

Seit Januar 1913, dem Gründungsjahr der Federal Reserve, hat der Dollar bis September 2026 rund 97 Prozent seiner Kaufkraft verloren. Den Fortschritt schöpfen nach Booths Überzeugung jene ab, die das Geld kontrollieren. Proteste oder Regierungswechsel ändern daran nichts, solange das Geld dasselbe bleibt.

Die neue Welle an Innovation, welche hauptsächlich künstlicher Intelligenz geschuldet ist, macht diese Frage für Booth noch dringlicher, weil sie den Fortschritt weiter beschleunigt und noch mehr Macht verschafft. “Diese Wahl ist binär. Entweder leben wir in einem freien Markt oder in einem Kontrollsystem”, erklärt er. Bitcoin sei das erste Geld, das sich dieser Kontrolle entziehen kann. Die Bedingung dafür: Es muss dezentral und sicher bleiben.

Die Anziehungskraft der Schulden

Die Dezentralität von Bitcoin sieht Booth vor allem durch die schiere Größe des bestehenden Finanzsystems bedroht. Er vergleicht es mit der Schwerkraft, die nach Einsteins Relativitätstheorie sogar Licht ablenken kann. Ähnlich zieht das Finanzsystem alles in seine Richtung, was in seine Nähe kommt. Wie groß diese Masse ist, zeigt der Global Debt Monitor des Institute of International Finance (IIF): Im ersten Halbjahr 2026 stieg die weltweite Verschuldung auf mehr als 365 Billionen US-Dollar und damit auf einen neuen Rekord.

🌎#GlobalDebt surpassed $365 trillion in H1 2026, with emerging markets #EM accounting for the bulk of the rise.📈

Read the full IIF Global Debt Monitor for the latest debt reporting: https://t.co/R6JjPX6U5J pic.twitter.com/V2f2khdSeT — IIF (@IIF) September 23, 2026

Gegenüber dieser Summe wirkt Bitcoin klein. Die Gefahr liegt darin, dass Anleger die Kryptowährung nur noch in US-Dollar bewerten und über Verwahrer und Finanzprodukte halten. Am Ende gäbe es weiterhin 21 Millionen Coins, sie lägen aber bei wenigen Anbietern, die nach den Regeln des alten Systems arbeiten. Bitcoin wäre dann aus Booths Sicht “einfach ein anderes Kontrollsystem”. Als Warnung dient ihm die Geschichte des Goldes, das immer wieder zentralisiert wurde. Sobald das passiert war, wurden die Regeln geändert.

Der Kampf um die Zukunft von Bitcoin

Erste Anzeichen für diese Entwicklung sieht Booth bei Treasury-Firmen. Hier handelt es sich um börsennotierte Unternehmen, die Bitcoin in ihrer Bilanz sammeln und darauf Kredite und eigene Wertpapiere aufbauen. Diese Firmen wollen auf Bitcoin das alte Finanzsystem nachbauen und selbst zur “neuen Zentralbank” werden.

Booth selbst geht mit Orange Juice einen anderen Weg. Das Unternehmen, das er unter anderem mit der Analystin Lyn Alden gegründet hat, kauft profitable Mittelständler und steckt deren Gewinne in Bitcoin. Die Firmen sollen dauerhaft im Besitz bleiben und nicht weiterverkauft werden. So will Booth Bitcoin “zur Main Street statt zur Wall Street” bringen, also zu kleinen und mittleren Unternehmen.

Wie stark sich die Macht an der Wall Street konzentriert, lässt sich am wichtigsten US-Aktienindex ablesen. Laut RBC Wealth Management machten die zehn größten Unternehmen im S&P 500 bis 2015 stets 18 bis 23 Prozent des Index aus.



Seit 2015 hat sich das Gewicht der Top 10 mehr als verdoppelt | Quelle: RBC Wealth Management, FactSet

Ende 2025 erreichte es den Rekordwert von 40,7 Prozent, getragen vor allem von Tech- und KI-Konzernen. Es sind dieselben Konzerne, die mit KI die Arbeit übernehmen sollen, und damit jene, die Booth in seinem Kontrollszenario vor Augen hat.

Dass Bitcoin dem Kontrollsystem trotzdem entkommen kann, liegt aus Booths Sicht an einer Entwicklung abseits der Kurscharts. Ein Lichtblick sei Nostr, ein offenes Protokoll für Kommunikation ohne zentrale Plattform. Hier lassen sich durch E-Cash auf Bitcoin-Basis Nachrichten und Zahlungen bereits heute schon abwickeln. Sein Rat an jeden Einzelnen lautet deshalb, Bitcoin als Geld zu nutzen und privat auszugeben. Auf lange Sicht setzt sich Innovation nach seiner Überzeugung gegen Kontrolle durch. Eine Garantie dafür gibt er nicht. Im Interview räumt er offen ein: “Die ehrliche Antwort ist: Ich kann es nicht sicher wissen.”



