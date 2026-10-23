App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
2,46 T
Hyperliquid-Kurs69,43 -2.73%
Bitcoin-Kurs72.617,77 -2.48%
Ethereum-Kurs2.138,84 -2.22%
XRP-Kurs1,17 -2.51%
BNB-Kurs654,12 -1.47%
Hyperliquid-Kurs69,43 -2.73%
Solana-Kurs92,96 -1.82%
TRON-Kurs0,292934 -0.38%
Dogecoin-Kurs0,070690 -2.22%
Cardano-Kurs0,191435 -3.94%
Zcash-Kurs1.102,00 -5.59%
Chainlink-Kurs10,79 -2.51%
Pi Network-Kurs0,070025 -0.50%
Krypto in DACH 

Lückenlose Krypto-Überwachung? Was das Finanzamt bald über Anleger weiß

Ab 2027 verlangen die Finanzämter deutlich umfassendere Einblicke in deutsche Krypto-Transaktionen. Warum Privatanleger schon jetzt Post von ihren Börsen bekommen – und diese besser nicht ignorieren sollten.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin kaufen
Lars Klingbeil

Beitragsbild: picture alliance

 | Alle Krypto-Transaktionen im Blick? Die Haltefrist-Debatte bleibt offen, aber die Meldepflicht kommt

Seit Monaten dominiert die Bitcoin-Haltefrist die deutsche Krypto-Debatte. Jede noch so kleine Wendung im Streit um die Versteuerung von Krypto-Gewinnen erhitzt die Gemüter erneut. Im Schatten dieser Auseinandersetzung rückt aber eine andere Regeländerung näher, die bisher kaum jemand auf dem Schirm hat. Sie betrifft alle mit einem Konto aus der Zeit vor 2026, denn bis zum Jahreswechsel müssen Börsen und andere Plattformen von ihren Altkunden zwingend steuerliche Angaben einholen. Wenn Anleger schweigen, sperrt der Anbieter nach spätestens 90 Tagen den Handel und obendrein droht ein hohes Bußgeld. Was die Selbstauskunft jetzt von deutschen Krypto-Investoren verlangt.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Logo von Hyperliquid.
KursanalyseHyperliquid-Prognose: Darum müssen die Bullen jetzt dagegenhalten
Das Bild zeigt Fabian Dori
Fabian Dori im Gespräch Warum Banken bei Bitcoin umdenken müssen – Investmentchef gibt Einblicke
Eine Solana-Münte vor grünem Hintergrund
Netzwerkaktivität zieht anSolana überrascht mit starken Onchain-Daten: Was steckt dahinter?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Akedo
0,028648
39.20%
MemeCore
0,781506
16.58%
Beldex
0,071323
9.22%
Dash
49,57
8.02%
Bitway
1,58
6.99%
Polkadot
1,03
2.08%
Cosmos Hub
1,57
1.68%
Ondo US Dollar Yield
1,02
0.08%
Dai
0,890120
0.05%
Falcon USD
0,885495
0.04%
Lighter
3,09
-9.85%
Stacks
0,293275
-9.36%
Pump.fun
0,004150
-8.65%
Pearl
1,95
-8.33%
Midnight
0,034035
-7.27%
LayerZero
1,60
-7.21%
Ether.fi
0,581287
-7.19%
Quant
169,55
-6.63%
Aptos
0,684630
-6.47%
Render
1,58
-6.31%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren