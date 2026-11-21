Der US-Senat verabschiedet den DEATH BETS Act und setzt neue Grenzen für Polymarket und Kalshi. Welche Krypto-Wetten bald untersagt sind.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… US-Senat verabschiedet einstimmig den DEATH BETS Act gegen makabre Krypto-Wetten.

Gesetz soll Event-Kontrakte zu Krieg und Tod auf Plattformen wie Polymarket untersagen. â³

Hintergrund sind Kontroversen und Insiderhandel bei Wetten auf kriegerische Ereignisse. â³

Klassische Sportwetten bleiben von dem Verbot unberührt; Gesetz muss noch im Repräsentantenhaus bestätigt werden.

Am Donnerstag hat der US-Senat einstimmig den sogenannten DEATH BETS Act verabschiedet. Das von dem Demokraten Adam Schiff und dem Republikaner John Curtis eingebrachte Gesetz soll bei der Aufsichtsbehörde CFTC registrierten Börsen wie Polymarket und Kalshi künftig untersagen, Event-Kontrakte anzubieten, die sich ausdrücklich auf Krieg, Terrorismus, Attentate, US-Militäroperationen oder den Tod einer Einzelperson beziehen. Damit passiert im laufenden Kongress erstmals ein Gesetzesentwurf zur Regulierung von Prognosemärkten die Parlamentskammer.

Durch eine Änderung des Commodity Exchange Act entzieht der Entwurf der CFTC ihren bisherigen Ermessensspielraum bei der Zulassung solcher Märkte. Schiff warnte, dass Wetten auf Krieg und Tod die nationale Sicherheit gefährden würden, weil sie Gewalt belohnten und Insidern Profite mit geheimen Informationen ermöglichten. Curtis ergänzte: “Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen legitimen Finanzmärkten und dem Glücksspiel mit menschlichem Leid.” Hintergrund sind verschiedene Kontroversen rund um Polymarket und Kalshi, die zuletzt ein wöchentliches Handelsvolumen von zusammen über sechs Milliarden US-Dollar verzeichneten.

Insiderskandale bei Kriegswetten auf Polymarket

So geriet Polymarket unter anderem wegen eines später entfernten Marktes zu einer möglichen Atomwaffenzündung sowie mutmaßlichem Insiderhandel bei Iran-Wetten in die Kritik. Außerdem klagte das Justizministerium einen US-Soldaten an, der vertrauliche Details zur Festnahme von Nicolás Maduro für Gewinne von über 400.000 US-Dollar genutzt haben soll. Klassische Sport- und Gaming-Wetten sollen von dem Verbot allerdings völlig unberührt bleiben.

Noch ist das Gesetz nicht endgültig in Kraft, denn ein entsprechendes Parallelgesetz im Repräsentantenhaus steckt bereits seit April in einem Unterausschuss des Landwirtschaftsausschusses fest. Erst wenn auch diese Kammer zustimmt und der US-Präsident das Dokument unterzeichnet, müssen Polymarket, Kalshi und weitere Prognosemärkte entsprechende Kontrakte aus ihrem Angebot streichen.