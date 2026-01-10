App herunterladen
Eine Spurensuche 

430.000 USD Gewinn: Wer steckt hinter dem Polymarket-Trade auf den Maduro-Sturz?

Über 430.000 US-Dollar Gewinn fährt ein Polymarket-Nutzer durch Maduros Sturz ein: War es Insiderwissen? BTC-ECHO verfolgt die Geldspur.

Daniel Hoppmann
 | Der Account wurde nur wenige Tage vor dem Zugriff auf Polymarket erstellt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was On-Chain-Experten sagen
  • Wohin sich die Spur des Geldes tatsächlich verfolgen lässt
  • Warum Prognosemärkte dringend Regeln gegen Insidertrading brauchen

Über 430.000 US-Dollar erzielt ein Polymarket-Nutzer aus einer Wette auf den Sturz des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro – und das wenige Stunden vor dem Zugriff der USA. Analysten sprechen von Insidertrading. Doch wohin floss das Geld und wer könnte hinter dem Trade stecken? Eine Spurensuche.

Das könnte dich auch interessieren