In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Zone rund um 75.000 US-Dollar aktuell so wichtig bleibt
- Weshalb Wale zuletzt wieder verstärkt Bitcoin an Börsen transferieren
- Was der Short Term SOPR über die Stimmung kurzfristiger Anleger verrät
- Weshalb positive Nachrichten den Bitcoin-Kurs schnell wieder antreiben könnten
Der Bitcoin-Kurs steht nach dem jüngsten Rücksetzer erneut unter Druck. Zeitweise fiel Bitcoin zuletzt wieder bis auf 75.000 US-Dollar zurück, bevor dort verstärkte Nachfrage einsetzte. Während geopolitische Entwicklungen rund um den Iran und die USA kurzfristig für Hoffnung sorgen, zeigen On-Chain- und Order-Flow-Daten weiterhin ein nervöses Marktumfeld. Vor allem größere Marktteilnehmer und kurzfristige Investoren spielen aktuell eine entscheidende Rolle.
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