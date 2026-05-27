App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2,28 T
Hyperliquid-Kurs51,67 1.89%
Bitcoin-Kurs64.996,94 -1.24%
Ethereum-Kurs1.777,02 -0.97%
XRP-Kurs1,14 -0.70%
BNB-Kurs562,87 -0.56%
Solana-Kurs71,85 -0.43%
TRON-Kurs0,321405 -0.03%
Dogecoin-Kurs0,086880 0.38%
Cardano-Kurs0,206016 -0.28%
Zcash-Kurs483,56 -10.50%
Chainlink-Kurs8,08 0.21%
Official Trump-Kurs1,72 -2.18%
Pi Network-Kurs0,121748 -3.30%
Bitcoin aktuell 

Bitcoin-Kurs nach dem Rücksetzer: Diese Daten sorgen zusätzlich für Unruhe

Der Bitcoin-Kurs zeigt aktuell weiter Schwäche, doch im Hintergrund bauen sich spannende Entwicklungen auf. Während größere Marktteilnehmer weiter aktiv bleiben und kurzfristige Anleger nervös reagieren, könnte schon eine positive Nachricht für eine schnelle Richtungsänderung sorgen.

Louis Blümlein
Teilen
Bitcoin-Kurs64.996,94 -1.24 %
Bitcoin kaufen
Eine rötlich schimmernde Bitcoin-Münze.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie geht es mit Bitcoin weiter?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Zone rund um 75.000 US-Dollar aktuell so wichtig bleibt
  • Weshalb Wale zuletzt wieder verstärkt Bitcoin an Börsen transferieren
  • Was der Short Term SOPR über die Stimmung kurzfristiger Anleger verrät
  • Weshalb positive Nachrichten den Bitcoin-Kurs schnell wieder antreiben könnten

Der Bitcoin-Kurs steht nach dem jüngsten Rücksetzer erneut unter Druck. Zeitweise fiel Bitcoin zuletzt wieder bis auf 75.000 US-Dollar zurück, bevor dort verstärkte Nachfrage einsetzte. Während geopolitische Entwicklungen rund um den Iran und die USA kurzfristig für Hoffnung sorgen, zeigen On-Chain- und Order-Flow-Daten weiterhin ein nervöses Marktumfeld. Vor allem größere Marktteilnehmer und kurzfristige Investoren spielen aktuell eine entscheidende Rolle.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein grün leuchtender Bulle steht vor einem aufsteigenden Kerzenchart.
KursanalyseHyperliquid: Neue Kursziele nach Sprung auf Allzeithoch
Das Bild zeigt die Flaggen von Deutschland und der Schweiz und im Vordergrund eine Bitcoin-Münze.
Relai-CEO Julian Liniger“Mehr Bitcoin, weniger Krypto”: Was Deutschland von der Schweiz lernen kann
Bankfähiges DeFi: Mäx Meixner von Teroxx vor digitaler Blockchain- und Bankeninfrastruktur
"DeFi wird nicht das neue Banking"Warum DeFi Banken nicht ersetzt
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Rain
0,009927
43.67%
Worldcoin
0,310261
9.25%
Artificial Superintelligence Alliance
0,210603
7.65%
OKB
75,61
5.72%
Render
1,98
5.47%
Morpho
1,94
4.08%
Filecoin
0,867084
3.67%
Internet Computer
2,31
3.04%
Bitget Token
1,76
3.01%
Toncoin
1,67
2.54%
Zcash
483,56
-10.50%
NEAR Protocol
2,15
-8.81%
World Liberty Financial
0,048431
-7.07%
DeXe
14,05
-6.16%
VeChain
0,005447
-4.80%
Canton
0,134797
-4.72%
Quant
65,52
-3.95%
Venice Token
14,59
-3.71%
Pi Network
0,121748
-3.30%
​​Stable
0,031286
-2.78%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren