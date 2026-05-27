In diesem Artikel erfährst du:
- Warum JPMorgan, Visa und DTCC auf das Canton Network setzen
- Welche institutionellen Anwendungen bereits heute über Canton laufen
- Welche Meilensteine 2026 noch anstehen
Die Tokenisierung von Real World Assets (RWAs) gilt als einer der größten Wachstumsmärkte der Krypto-Industrie. Eine Schlüsselrolle darin könnte das Canton Network spielen. Speziell für Banken, Börsen und regulierte Finanzinstitute entwickelt, ist Canton vor allem darauf ausgelegt, Datenschutz mit Interoperabilität zu verbinden. JPMorgan, Visa, DTCC, HSBC und Franklin Templeton: Sie alle sind bereits in das Ökosystem eingebunden. Mit einem Pilotprojekt des US-amerikanischen Clearinghaus DTCC steht dem Projekt in diesem Jahr eine weitere Reifeprüfung bevor. Aber: Ist das Netzwerk nur auf institutionelle Anwendungen zugeschnitten oder auch für Anleger spannend?
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