JPMorgan, Visa und DTCC setzen auf das Canton Network: So entwickelt sich das Krypto-Projekt zunehmend zur Infrastruktur der Wall Street.

Canton Network: Warum Großbanken auf diese Blockchain setzen

Canton Network: Warum Großbanken auf diese Blockchain setzen

In diesem Artikel erfährst du: Warum JPMorgan, Visa und DTCC auf das Canton Network setzen

Welche institutionellen Anwendungen bereits heute über Canton laufen

Welche Meilensteine 2026 noch anstehen

Die Tokenisierung von Real World Assets (RWAs) gilt als einer der größten Wachstumsmärkte der Krypto-Industrie. Eine Schlüsselrolle darin könnte das Canton Network spielen. Speziell für Banken, Börsen und regulierte Finanzinstitute entwickelt, ist Canton vor allem darauf ausgelegt, Datenschutz mit Interoperabilität zu verbinden. JPMorgan, Visa, DTCC, HSBC und Franklin Templeton: Sie alle sind bereits in das Ökosystem eingebunden. Mit einem Pilotprojekt des US-amerikanischen Clearinghaus DTCC steht dem Projekt in diesem Jahr eine weitere Reifeprüfung bevor. Aber: Ist das Netzwerk nur auf institutionelle Anwendungen zugeschnitten oder auch für Anleger spannend?

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