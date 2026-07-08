In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Uniswap (UNI) seit Monatsanfang zu den stärksten Kryptowährungen gehört
- Welche Widerstandsmarken nun für Anleger relevant werden
- Warum sich der UNI-Kurs zwingend oberhalb der 50-Tagelinie stabilisieren muss
Der Kurs der größten dezentralen Krypto-Exchange im Ethereum-Ökosystem, Uniswap (UNI), arbeitet nach einem Abverkauf auf 2,33 US-Dollar im Vormonat an einer Erholungsbewegung. Seit Monatsbeginn konnte der UNI-Kurs seinen zweistelligen Kursanstieg zurück über die wichtige Chartmarke bei 3,02 US-Dollar ausbauen und versucht das nächste wichtige Ziel bei 3,72 US-Dollar anzuvisieren. Folgende Chartmarken sollten Anleger in den kommenden Wochen und Monaten im Blick behalten.
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