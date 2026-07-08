Uniswap (UNI) kann sich seit Monatsbeginn deutlich gen Norden erholen. Ob der aktuelle Anstieg für eine nachhaltige Kursumkehr ausreicht und welche Chartniveaus jetzt relevant werden, zeigt diese Kursanalyse.

Uniswap (UNI): Gelingt dem DEX-Token der Befreiungsschlag?

Uniswap (UNI): Gelingt dem DEX-Token der Befreiungsschlag?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Uniswap (UNI) seit Monatsanfang zu den stärksten Kryptowährungen gehört

Welche Widerstandsmarken nun für Anleger relevant werden

Warum sich der UNI-Kurs zwingend oberhalb der 50-Tagelinie stabilisieren muss

Der Kurs der größten dezentralen Krypto-Exchange im Ethereum-Ökosystem, Uniswap (UNI), arbeitet nach einem Abverkauf auf 2,33 US-Dollar im Vormonat an einer Erholungsbewegung. Seit Monatsbeginn konnte der UNI-Kurs seinen zweistelligen Kursanstieg zurück über die wichtige Chartmarke bei 3,02 US-Dollar ausbauen und versucht das nächste wichtige Ziel bei 3,72 US-Dollar anzuvisieren. Folgende Chartmarken sollten Anleger in den kommenden Wochen und Monaten im Blick behalten.

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