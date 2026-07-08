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UNI-Kursanalyse 

Uniswap (UNI): Gelingt dem DEX-Token der Befreiungsschlag?

Uniswap (UNI) kann sich seit Monatsbeginn deutlich gen Norden erholen. Ob der aktuelle Anstieg für eine nachhaltige Kursumkehr ausreicht und welche Chartniveaus jetzt relevant werden, zeigt diese Kursanalyse.

Stefan Lübeck
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Das Uniswap-Logo vor einem steigenden blauen Kurschart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Uniswap (UNI) zählt aktuell zu den stärksten Kryptowährungen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Uniswap (UNI) seit Monatsanfang zu den stärksten Kryptowährungen gehört
  • Welche Widerstandsmarken nun für Anleger relevant werden
  • Warum sich der UNI-Kurs zwingend oberhalb der 50-Tagelinie stabilisieren muss

Der Kurs der größten dezentralen Krypto-Exchange im Ethereum-Ökosystem, Uniswap (UNI), arbeitet nach einem Abverkauf auf 2,33 US-Dollar im Vormonat an einer Erholungsbewegung. Seit Monatsbeginn konnte der UNI-Kurs seinen zweistelligen Kursanstieg zurück über die wichtige Chartmarke bei 3,02 US-Dollar ausbauen und versucht das nächste wichtige Ziel bei 3,72 US-Dollar anzuvisieren. Folgende Chartmarken sollten Anleger in den kommenden Wochen und Monaten im Blick behalten.

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