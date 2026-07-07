In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Erholung am Krypto-Markt dem HYPE-Kurs in die Karten spielt
- Welche Kursziele bei einer anhaltenden Aufwärtsbewegung für Anleger relevant werden
- Wieso eine erneute Bitcoin-Schwäche auch Hyperliquid belasten könnte
Der Kurs von Hyperliquid (HYPE) schließt sich der Erholung am Krypto-Markt an und kann sich in den letzten Tagen weiter gen Norden vorarbeiten. Mit aktuell 72,60 US-Dollar notiert die Perpetual-Dex an seinem Monatshoch. Setzt sich die Aufwärtsbewegung fort, dürfte die Käuferseite alles daran setzen neue Allzeithochs anzuvisieren. Welche Kursziele bei einem Sprung auf frische Höchststände in den Blick der Investoren geraten, zeigt diese neuste Kursanalyse.
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