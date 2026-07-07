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Kursanalyse 

Hyperliquid: Doppeltop oder nächster bullisher Angriff?

Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) strebt erneut in Richtung Allzeithochs. Folgende Kursmarken kommen mit Blick auf den Chart jetzt in den Fokus.

Stefan Lübeck
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Ein stilisiertes, türkisfarbenes Coin-Logo von Hyperliquid ist vor einem einfarbigen Hintergrund zu sehen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) ist weiterhin einer der Outperformer

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Erholung am Krypto-Markt dem HYPE-Kurs in die Karten spielt
  • Welche Kursziele bei einer anhaltenden Aufwärtsbewegung für Anleger relevant werden
  • Wieso eine erneute Bitcoin-Schwäche auch Hyperliquid belasten könnte

Der Kurs von Hyperliquid (HYPE) schließt sich der Erholung am Krypto-Markt an und kann sich in den letzten Tagen weiter gen Norden vorarbeiten. Mit aktuell 72,60 US-Dollar notiert die Perpetual-Dex an seinem Monatshoch. Setzt sich die Aufwärtsbewegung fort, dürfte die Käuferseite alles daran setzen neue Allzeithochs anzuvisieren. Welche Kursziele bei einem Sprung auf frische Höchststände in den Blick der Investoren geraten, zeigt diese neuste Kursanalyse.

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