Die Kurse am Krypto-Markt konnten sich seit Monatsbeginn moderat erholen. Das geringe Handelsvolumen deutet jedoch auf einen fragilen Anstieg hin.

Trotz erster Erholungstendenzen: Wir bleiben an der Seitenlinie

Trotz erster Erholungstendenzen: Wir bleiben an der Seitenlinie

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und Altcoins zeigen weiterhin Schwäche und notieren nahe ihrer Jahrestiefs. â³

Hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether bleibt, um auf mögliche Marktbewegungen reagieren zu können. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Bitcoin und der Krypto-Markt können im Zuge einer technischen Erholungsbewegung die Schwäche der Vorwoche vorerst abschütteln und leicht an Boden gutmachen. Die jüngsten Kursanstiege wirken jedoch fragil, geringe Handelsvolumen am Spot-Markt deuten bislang nicht auf ein deutlich zunehmendes Anlegerinteresse hin. Wir zeigen dir, wie du dich in dieser andauernden Baisse-Phase positionieren kannst.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Krypto-Sektor atmet kurzfristig auf. Pünktlich zum Monatsbeginn scheint die Krypto-Leitwährung vorerst ihrer bullishen Juli-Statistik zu folgen. Nachdem Bitcoin in der Vorwoche auf ein neues Jahrestief zurückgefallen war und auch viele Altcoins im Bereich ihrer 2026er Tiefststände notiert hatten, sendete der Markt ein erstes Lebenszeichen. Trotz Kurskorrekturen im US-Chipsektor verzeichneten die Spot-ETFs von Bitcoin und Ethereum in den letzten Tagen moderate Zuflüsse und beendeten vorerst ihre achtwöchige Durststrecke. Bitcoin notiert mit 63.000 US-Dollar wieder oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 60.000 US-Dollar und weist ein Kursplus von sechs Prozent im Wochenvergleich auf. Während Ethereum elf Prozent bis an das Vormonatshoch um 1.830 US-Dollar zulegen konnte, stieg Solana um zehn Prozent auf zwischenzeitlich 84 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende Mai.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Portfolio beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA) und Hyperliquid (HYPE). Positiverweise hat auch der größte Bitcoin-Verkauf durch Michael Saylors Strategy die jüngste Erholungsbewegung am Krypto-Markt bislang nicht beendet. Trotz dieser mutmachenden Indizien halten wir in Erwartung einer finalen Kapitulationsbewegung über den Sommer unverändert an einer hohen Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT) fest.

Das Portfolio kann sich im Zuge der marktweiten Gegenbewegung auf Wochensicht um fünf Prozentpunkte erholen. Die Gesamtposition des Musterdepots liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 89.971 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot kann seit Monatsbeginn im Wert zulegen

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich die MiCAR konforme Krypto-Börse Kraken, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich derzeit in einer neutralen bis leicht bullischen Marktphase. Mit einem Schlusskurs von 63.221 US-Dollar notiert BTC knapp oberhalb des EMA-20 bei 62.921 US-Dollar und signalisiert damit eine weiterhin stabile kurzfristige Marktstruktur. Der RSI liegt mit rund 56 Punkten im neutralen Bereich und deutet auf moderates Kaufinteresse ohne Überhitzung hin. Gleichzeitig sprechen die Bollinger-Bänder für eine leicht erhöhte, aber kontrollierte Volatilität.

Kurzfristig bleibt die Unterstützung bei 62.484 US-Dollar entscheidend, während der Bereich zwischen 63.925 und 64.500 US-Dollar als wichtiger Widerstand gilt. Ein nachhaltiger Ausbruch über 64.500 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 66.500 US-Dollar eröffnen. Sollte Bitcoin hingegen unter 62.000 US-Dollar fallen, würde sich das Risiko einer Korrektur bis in die Zone zwischen 59.500 und 61.000 US-Dollar erhöhen. Insgesamt bleibt eine Seitwärtsbewegung mit leicht positivem Bias das wahrscheinlichste Szenario.

Ethereum (ETH)

Ethereum bewegt sich derzeit in einer neutralen Marktphase mit leichter Aufwärtstendenz. Der Kurs schloss bei 1.771 US-Dollar und notiert damit knapp oberhalb des EMA-20 bei 1.764 US-Dollar, was die kurzfristige Aufwärtsstruktur zunächst stützt. Der RSI liegt mit rund 56 Punkten im neutralen Bereich und signalisiert moderates Kaufinteresse ohne Anzeichen einer Überhitzung. Gleichzeitig deutet die leicht steigende Volatilität auf eine erhöhte Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer hin.

Kurzfristig bildet die Zone um 1.769 US-Dollar die wichtigste Unterstützung, während der Bereich zwischen 1.800 und 1.833 US-Dollar als zentraler Widerstand gilt. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1.800 US-Dollar könnte neues bullisches Momentum freisetzen und den Kurs in Richtung 1.900 US-Dollar führen. Fällt Ethereum hingegen unter 1.729 US-Dollar, steigt das Risiko einer Korrektur bis in den Bereich zwischen 1.600 und 1.650 US-Dollar. Insgesamt bleibt ein abwartendes Szenario mit leichter Aufwärtstendenz das wahrscheinlichste.

Solana (SOL)

Solana bewegt sich aktuell in einer neutralen bis leicht bullischen Marktphase. Der Kurs schloss bei 81,12 US-Dollar und notiert damit knapp oberhalb des EMA-20 bei 81,07 US-Dollar, was die kurzfristige Aufwärtsstruktur stützt. Der RSI liegt mit rund 53 Punkten im neutralen Bereich und signalisiert leicht positives Momentum ohne Anzeichen einer Überhitzung. Die moderate Volatilität spricht zudem für eine anhaltende Konsolidierung.

Wer über Solana hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Kurzfristig bleibt die Unterstützung bei 79,23 US-Dollar entscheidend, während der Bereich um 83,74 US-Dollar den wichtigsten Widerstand darstellt. Ein Ausbruch über diese Marke könnte den Weg in Richtung 90 bis 95 US-Dollar ebnen. Sollte der Kurs hingegen unter 79,23 US-Dollar fallen, würde sich das Risiko einer Korrektur bis in den Bereich zwischen 72 und 75 US-Dollar erhöhen. Insgesamt bleibt eine Seitwärtsbewegung mit leicht positivem Bias das wahrscheinlichste Szenario.

Aave (AAVE)

Aave bewegt sich derzeit in einer neutralen bis leicht bullischen Marktphase. Der Kurs schloss bei 92,82 US-Dollar und notiert damit knapp oberhalb des EMA-20 bei 91,30 US-Dollar, was die kurzfristige Aufwärtsstruktur stützt. Der RSI liegt mit rund 58 Punkten im neutralen Bereich und signalisiert moderates Momentum ohne Überhitzung. Gleichzeitig weisen die weit geöffneten Bollinger-Bänder auf erhöhte Volatilität und eine Konsolidierung nach der jüngsten Rallye hin.

Die wichtigsten Unterstützungen liegen bei 91,06 und 88,43 US-Dollar, während die Zone zwischen 96,28 und 99,22 US-Dollar den entscheidenden Widerstandsbereich bildet. Ein nachhaltiger Ausbruch über 96,80 US-Dollar könnte weiteres Käuferinteresse wecken und den Kurs in Richtung 110 US-Dollar führen. Fällt Aave hingegen unter 91 US-Dollar, steigt das Risiko einer stärkeren Korrektur bis in den Bereich zwischen 84 und 70 US-Dollar. Insgesamt bleibt das kurzfristige Bild neutral mit leicht bullischer Tendenz.

Binance Coin (BNB)

BNB zeigt sich derzeit in einer neutralen bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs schloss bei 578,18 US-Dollar und notiert damit knapp unter dem EMA-20 bei 578,37 US-Dollar, was auf eine kurzfristig schwächere Marktstruktur hindeutet. Der RSI bewegt sich mit rund 46 Punkten im neutralen bis leicht schwachen Bereich und signalisiert nachlassendes Momentum. Gleichzeitig deutet die moderate Volatilität auf eine angespannte Konsolidierungsphase hin.

Die wichtigste Unterstützung liegt aktuell bei 570,12 US-Dollar, gefolgt vom Fibonacci-Niveau bei 558,73 US-Dollar. Auf der Oberseite bildet der Bereich um 592 bis 593 US-Dollar den entscheidenden Widerstand. Ein Ausbruch über diese Zone könnte den Weg in Richtung 620 US-Dollar freimachen und das bärische Szenario entschärfen. Fällt der Kurs hingegen unter 558,73 US-Dollar, steigt das Risiko einer Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich um 500 US-Dollar. Insgesamt überwiegen kurzfristig leicht bärische Signale.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals zeigt sich derzeit in einer neutralen bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs schloss bei 0,5425 US-Dollar und notiert damit klar unter dem EMA-20 bei 0,5555 US-Dollar, was auf anhaltende kurzfristige Schwäche hindeutet. Der RSI liegt mit rund 37 Punkten nahe dem überverkauften Bereich und signalisiert erhöhten Abwärtsdruck, während erste Anzeichen einer Stabilisierung erkennbar sind. Die moderate Volatilität spricht zugleich für eine Konsolidierung auf niedrigem Niveau.

Die wichtigsten Unterstützungen liegen bei 0,5347 und 0,5336 US-Dollar, während der EMA-20 bei 0,5555 US-Dollar sowie das lokale Hoch bei 0,5642 US-Dollar die entscheidenden Widerstände bilden. Ein Ausbruch über 0,565 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 0,592 US-Dollar ebnen. Fällt der Kurs hingegen unter 0,5336 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich um 0,4977 US-Dollar. Insgesamt überwiegen kurzfristig leicht bärische Signale.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton gehört aktuell zu den Underperformern. Während die Mehrheit der Top-100 Altcoin sich dem Kursanstieg von Bitcoin anschließen konnten, notiert der CC-Kurs mit 0,136 US-Dollar unweit des Vormonatstiefs. Sollte der Bereich um 0,133 US-Dollar nachhaltig aufgegeben werden, droht sich die Korrektur in Richtung 0,126 US-Dollar auszuweiten. Erst eine dynamische Erholung über die Widerstandsmarke bei 0,142 US-Dollar dürfte den Kurs zurück in Richtung 0,150 US-Dollar führen.

Um eine neue bullishe Anstiegsbewegung zu initiieren, müsste Canton in Richtung 0,160 US-Dollar zulegen. Der fallende RSI-Indikator deutet auf unverändert schwaches Momentum hin. Da der RSI nun einen überverkauften Zustand aufweist, erhöht sich jedoch die Wahrscheinlichkeit für eine technische Gegenbewegung.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) zeigt sich weiter bullish und notiert im Bereich seines Monatshochs bei 72,33 US-Dollar. Zuletzt fungierte der gleitende Durchschnitt EMA-20 mehrfach kursstützend. Solange sich der HYPE-Kurs weiter oberhalb von 68,23 US-Dollar behaupten kann und zeitnah weiter gen Norden tendiert, rücken die Vormonatshochs zwischen 74,55 US-Dollar und 75,60 US-Dollar wieder als Zielmarken in den Fokus. Erst ein nachhaltiger Ausbruch auf neue Allzeithochs würde Kursziele oberhalb der 80 US-Dollar aktivieren.

Rutscht der Kurs hingegen wider Erwarten unter EMA-20 und EMA-50 ab, könnte der Hyperliquid zurück in Richtung EMA-200 bei 64,72 US-Dollar nachgeben. Der RSI-Indikator indiziert mit 63 ein ansteigendes Momentum, weist im 4-Stundenchart jedoch eine bearishe Divergenz auf.

Ripple (XRP)

XRP bewegt sich derzeit in einer neutralen bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs schloss bei 1,128 US-Dollar und notiert damit knapp unter dem EMA-20 bei 1,134 US-Dollar, was auf eine kurzfristig schwächere Marktstruktur hindeutet. Der RSI liegt mit rund 49 Punkten knapp unter der neutralen Marke und signalisiert nachlassendes Momentum. Gleichzeitig bleibt die Volatilität moderat, sodass sich der Kurs aktuell in einer Konsolidierungsphase befindet.

Die wichtigste Unterstützung liegt bei 1,121 US-Dollar, gefolgt von 1,110 US-Dollar. Auf der Oberseite stellen 1,134 US-Dollar sowie die Zone zwischen 1,151 und 1,165 US-Dollar die entscheidenden Widerstände dar. Ein nachhaltiger Ausbruch über den EMA-20 könnte eine Erholung bis in diesen Bereich einleiten. Fällt XRP hingegen unter 1,121 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 1,08 bis 0,98 US-Dollar. Insgesamt überwiegen kurzfristig leicht bärische Signale.

Phala Network (PHA)

Der Privacy AI-Coin Phala (PHA) zeigt sich weiter schwach und hat seine Kurskorrektur in Richtung 0,025 US-Dollar ausgebaut. Immerhin scheint sich der PHA-Kurs seit Monatsbeginn vorerst stabilisieren zu können. Erst eine Erholung über das Monatshoch bei 0,028 US-Dollar dürfte eine bullishe Trendfortsetzung bis an die 0,030 US-Dollar ermöglichen. Weitet sich die Abwärtsbewegung hingegen aus und Phala rutscht auf neue Verlaufstiefs ab, droht ein Retest der Jahrestiefs zwischen 0,022 US-Dollar und 0,023 US-Dollar. Der RSI notiert mit 28 unverändert im überverkauften Bereich, was den Abgabedruck zumindest etwas reduzieren könnte.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Pünktlich zum Monatsbeginn schüttelt der Krypto-Markt seine Schwäche der Vormonate ab. Die Käuferseite arbeitet weiterhin an einer Bodenbildung. Bitcoin schloss sich der Erholung der Edelmetalle Gold und Silber an und konnte die bearishe Abwärtsbewegung kurzfristig stoppen. Trotz Kursrücksetzer des US-Technologieindex Nasdaq100 und neuer Jahreshochs des US-Dollarindex DXY zeigte sich der Krypto-Sektor in den letzten Handelstagen resilient. Jedoch indizieren die geringen Handelsvolumina der meisten Kryptowährungen, dass die jüngste Gegenbewegung primär durch Short-Eindeckungen am Futures-Markt herrührt. Da wir weiterhin mit einer finalen Kurskapitulation über die Sommermonate rechnen, halten wir die Cash-Quote unverändert oberhalb der 25 Prozent.

Das erwartet uns diese Handelswoche

In dieser ereignisarmen Handelswoche schauen Anleger zur Wochenmitte auf die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls der US-Notenbank Fed. In der zweiten Wochenhälfte stehen am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosengeld sowie der US-Häusermarkt im Fokus der Investoren.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.