App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
1,88 T
Hyperliquid-Kurs56,68 0.04%
Bitcoin-Kurs51.116,49 -2.58%
Ethereum-Kurs1.361,89 -1.36%
XRP-Kurs0,902851 -2.48%
BNB-Kurs477,73 -1.41%
Hyperliquid-Kurs56,68 0.04%
Solana-Kurs63,28 -2.34%
TRON-Kurs0,278263 -1.65%
Dogecoin-Kurs0,061517 -3.80%
Cardano-Kurs0,125199 -1.43%
Zcash-Kurs344,15 2.80%
Chainlink-Kurs6,26 -2.21%
Pi Network-Kurs0,097833 -6.90%
Historisches Muster 

Bitcoin im Juli: Diese Statistik macht Hoffnung

Nach zwei roten Monaten in Folge war der Bitcoin-Kurs im Juli historisch immer im Plus. Im Schnitt lag die Erholung bei rund 16 Prozent.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze vor einem grünen Chartdiagramm.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kann BTC im Juli wieder in einen Aufwärtstrend übergehen?

Bitcoin hat einen denkbar schwachen Frühsommer hinter sich. Im Mai verlor der BTC-Kurs über 3 Prozent, im Juni folgte ein noch deutlicherer Rückgang von mehr als 18 Prozent. Damit geht die größte Kryptowährung aber mit einer historisch interessanten Ausgangslage in den Juli, denn ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt: Immer dann, wenn Bitcoin im Mai und Juni hintereinander rote Monatskerzen ausbildete, folgte im Juli eine Erholung.

Juli-Statistik als Hoffnungsschimmer

Seit 2013 trat dieses Muster viermal auf. In den Jahren 2013, 2018, 2021 und 2022 schloss BTC sowohl im Mai als auch im Juni im Minus. Der anschließende Juli war in allen vier Fällen grün. Die Gewinne lagen bei 9,6 Prozent im Jahr 2013, 20,96 Prozent im Jahr 2018, 18,2 Prozent im Jahr 2021 und 16,8 Prozent im Jahr 2022. Im Durchschnitt ergibt sich daraus ein Plus von rund 16,4 Prozent.

Empfohlenes Video
Alle warten auf Bitcoin – entsteht im Hintergrund bereits das nächste Narrativ?

Auffällig ist der Vergleich mit der allgemeinen Juli-Statistik. Über alle Jahre seit 2013 hinweg lag die durchschnittliche Bitcoin-Rendite im Juli bei rund 7,6 Prozent. Nach zwei roten Monaten in Folge fiel die Juli-Erholung historisch aber deutlich stärker aus. In diesen Fällen war der durchschnittliche Anstieg mit rund 16 Prozent etwa doppelt so hoch wie der ohnehin schon positive Juli-Durchschnitt.

Keine Garantie, aber ein konstruktives Signal

Für den aktuellen Markt ist das ein interessanter Datenpunkt. Nach dem deutlichen Rücksetzer im Juni startet Bitcoin mit angeschlagenem Momentum in den neuen Monat. Historisch war diese Konstellation jedoch häufig ein guter Nährboden für eine Gegenbewegung.

Trotzdem bleibt die Stichprobe klein. Vier historische Fälle reichen nicht aus, um daraus eine sichere Prognose abzuleiten. Entscheidend bleiben im Juli die Makro-Lage, ETF-Flüsse, Liquidität und die Situation bei Bitcoin-Treasury-Gigant Strategy. Dieser hatte gestern einen Kurswechsel angekündigt: Das ändert sich bei MSTR und STRC.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Altcoin-Münzen
Helden eines BullenmarktsAltcoins sorgen für Schlagzeilen – mit Bitcoin wird Vermögen aufgebaut
Michael Saylor vor rotem Chartbild und Bitcoin-Symbol
Ein Riese gerät ins WankenMuss Strategy hunderttausende Bitcoin liquidieren? Das sagen die Experten
Bitcoin-Münze vor rotem Hintergrund
Krypto-Winter trotz HitzewelleBitcoin-Kurs tiefrot: Das empfehlen die Experten jetzt im Bärenmarkt
MemeCore
0,592184
17.51%
Kaspa
0,027412
10.37%
ADI
4,85
7.62%
DeXe
20,26
5.97%
Sky
0,047564
5.88%
​​Stable
0,034286
3.06%
Zcash
344,15
2.80%
Monero
274,14
2.57%
Figure Heloc
0,917782
2.33%
Morpho
1,62
2.26%
LAB
11,49
-15.58%
Ethena
0,063299
-11.38%
Uniswap
2,42
-6.92%
Pi Network
0,097833
-6.90%
Aave
75,39
-6.64%
Jupiter
0,177466
-6.13%
Canton
0,120605
-5.72%
Worldcoin
0,356374
-5.30%
Algorand
0,073130
-4.30%
Render
1,32
-4.03%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren