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Neobroker in der Analyse 

Die wahren Gewinner der Robinhood Chain

Ethereum-Bullen feiern Robinhoods Krypto-Offensive. Ein Blick auf Gebühren und Tokenomics zeichnet jedoch ein differenzierteres Bild.

Johannes Macswayed
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Der Robinhood CEO Vlad Tenev gestikuliert in einem beigen Anzug

Beitragsbild: picture alliance / Julia Demaree Nikhinson

 | Robinhood CEO Vlad Tenev spricht von "unendlich neuen Wegen zu Eigentum"

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Krypto-Integrationen Robinhoods Geschäftsmodell optimiert
  • Warum Ethereum zu kurz kommt
  • Wieso Anleger ein Auge auf Coinbase werfen sollten

Die RWA-Saison im Krypto-Sektor nimmt weiter Fahrt auf. Nach dem Boom tokenisierter Aktien auf Solana folgt nun Robinhood mit einer eigenen Blockchain. Die Ethereum-L2 bringt tokenisierte Aktien des Neobrokers onchain und verknüpft sie direkt mit dem DeFi-Ökosystem. Analysten werten den Schritt als bullish für den gesamten Krypto-Markt. Doch ein Blick hinter die Kulissen zeigt, welche Token tatsächlich profitieren und wo derzeit mehr Narrativ als Fundamentaldaten steckt.

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