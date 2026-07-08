In diesem Artikel erfährst du:
- Wie Krypto-Integrationen Robinhoods Geschäftsmodell optimiert
- Warum Ethereum zu kurz kommt
- Wieso Anleger ein Auge auf Coinbase werfen sollten
Die RWA-Saison im Krypto-Sektor nimmt weiter Fahrt auf. Nach dem Boom tokenisierter Aktien auf Solana folgt nun Robinhood mit einer eigenen Blockchain. Die Ethereum-L2 bringt tokenisierte Aktien des Neobrokers onchain und verknüpft sie direkt mit dem DeFi-Ökosystem. Analysten werten den Schritt als bullish für den gesamten Krypto-Markt. Doch ein Blick hinter die Kulissen zeigt, welche Token tatsächlich profitieren und wo derzeit mehr Narrativ als Fundamentaldaten steckt.
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