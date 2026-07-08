Ethereum-Bullen feiern Robinhoods Krypto-Offensive. Ein Blick auf Gebühren und Tokenomics zeichnet jedoch ein differenzierteres Bild.

Die wahren Gewinner der Robinhood Chain

Die wahren Gewinner der Robinhood Chain

Neobroker in der Analyse

In diesem Artikel erfährst du: Wie Krypto-Integrationen Robinhoods Geschäftsmodell optimiert

Warum Ethereum zu kurz kommt

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Die RWA-Saison im Krypto-Sektor nimmt weiter Fahrt auf. Nach dem Boom tokenisierter Aktien auf Solana folgt nun Robinhood mit einer eigenen Blockchain. Die Ethereum-L2 bringt tokenisierte Aktien des Neobrokers onchain und verknüpft sie direkt mit dem DeFi-Ökosystem. Analysten werten den Schritt als bullish für den gesamten Krypto-Markt. Doch ein Blick hinter die Kulissen zeigt, welche Token tatsächlich profitieren und wo derzeit mehr Narrativ als Fundamentaldaten steckt.

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