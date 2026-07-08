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Strategischer Ausbau 

Neuer Krypto-Deal – So will Tether die Tokenisierung in Lateinamerika vorantreiben

20 Millionen US-Dollar für die Tokenisierung. Tether investiert in Mercado Bitcoin und setzt auf das Wachstum digitaler Vermögenswerte in Lateinamerika.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Paolo Ardoino

Beitragsbild: picture alliance

 | Tokenisierung wird weltweit immer beliebter

Tether baut seine Präsenz in Lateinamerika weiter aus. Der Herausgeber des Stablecoins USDT investiert 20 Millionen US-Dollar in die brasilianische Handelsplattform Mercado Bitcoin. Mit dem frischen Kapital soll der Ausbau tokenisierter Finanzprodukte und weiterer Blockchain-Anwendungen in der Region beschleunigt werden. Mercado Bitcoin zählt heute zu den größten regulierten Krypto-Plattformen Lateinamerikas.

Die Investition ist Teil einer strategischen Finanzierungsrunde und unterstreicht den wachsenden Wettbewerb um den Markt für tokenisierte Vermögenswerte. Mercado Bitcoin will das Geld unter anderem für die Entwicklung neuer Angebote im Bereich Kreditvergabe und regulierter digitaler Finanzdienstleistungen einsetzen.

Krypto wächst in Lateinamerika

Mercado Bitcoin hat sich in den vergangenen Jahren von einer klassischen Krypto-Börse zu einer Plattform für digitale Finanzdienstleistungen entwickelt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Tokenisierung realer Vermögenswerte. Dazu gehören unter anderem Anleihen und Kreditforderungen, die über die Blockchain handelbar gemacht werden.

USDT und USDC dominieren den Stablecoin-Markt / Quelle: BTC-ECHO

Für Tether ist die Beteiligung ein weiterer Schritt, das eigene Geschäft über den Stablecoin USDT hinaus auszubauen. Das Unternehmen investiert verstärkt in Infrastrukturprojekte und Plattformen, die Blockchain-Anwendungen im Finanzsektor vorantreiben.

“Tethers Mission ist der Aufbau einer offenen, zugänglichen und effizienten Finanzinfrastruktur für die Welt“, so Paolo Ardoino, CEO von Tether. 

Und weiter: “Mercado Bitcoin hat genau das erreicht: eine regulierte, umfassende On-Chain-Finanzplattform für Millionen von Nutzern in einem der dynamischsten Finanzmärkte der Welt. Die Expertise in den Bereichen regulatorische Lizenzierung, Tokenisierungsinfrastruktur und integrierte Finanzdienstleistungen ist in Lateinamerika unübertroffen.”

In den kommenden Monaten dürfte sich zeigen, ob die Investition den Trend zur Tokenisierung in Lateinamerika weiter beschleunigt.

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