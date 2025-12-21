- Die Krypto-Adoption in Brasilien hat in diesem Jahr deutliche Sprünge gemacht. Das geht aus einem Bericht der Handelsplattform Mercado Bitcoin hervor. Demnach stieg das gesamte Transaktionsvolumen im Jahresvergleich um 43 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich die durchschnittliche Investitionssumme pro Nutzer auf rund 5.700 brasilianische Real, mehr als 1.000 US-Dollar.
- Der Bericht zeigt zudem eine zunehmende Diversifizierung unter brasilianischen Krypto-Anlegern. Rund 18 Prozent der Investoren verteilten ihr Kapital auf mehr als eine Kryptowährung. Bitcoin blieb dabei das meistgehandelte Krypto-Asset, gefolgt von dem Stablecoin USDT, Ether und Solana. Stablecoins spielten insgesamt eine größere Rolle als noch im Vorjahr und verzeichneten etwa dreimal so viele Transaktionen.
- Besonders deutlich wuchs das Segment risikoärmerer Krypto-Produkte. Digitale Festzinsangebote legten 2025 um 108 Prozent beim Investitionsvolumen zu.
- Auch demografisch zeigte sich eine Ausweitung der Nachfrage. Anleger bis 24 Jahre verzeichneten einen Zuwachs von 56 Prozent, während das Interesse über alle Altersgruppen hinweg, einschließlich vermögender und institutioneller Investoren, anstieg.
