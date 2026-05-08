Steht die Bitcoin-Haltefrist vor dem Aus? SPD und Grüne sind sich einig. Doch jetzt äußert sich die CDU gegenüber BTC‑ECHO. Was droht Anlegern?

Abschaffung der Bitcoin Haltefrist? Jetzt spricht die Union

Abschaffung der Bitcoin Haltefrist? Jetzt spricht die Union

In diesem Artikel erfährst du: Von wem die Bitcoin-Haltefrist plötzlich angegriffen wird

Weshalb SPD und Grüne Kryptowährungen künftig deutlich strenger besteuern wollen

Wie sich die CDU/CSU-Fraktion im Gespräch mit BTC-ECHO positioniert

Weshalb für Bitcoin-Anleger die kommenden Monate entscheidend werden

Die Bundesregierung arbeitet an einer Reform der Krypto-Besteuerung. Hintergrund sind die Haushaltspläne für 2027, mit denen zusätzliche Einnahmen erzielt werden sollen. Finanzminister Lars Klingbeil hatte zuletzt angekündigt, Kryptowährungen künftig “anders besteuern” zu wollen. Seitdem wächst die Unsicherheit unter Bitcoin-Anlegern.

Noch ist offen, wie die neuen Regeln konkret aussehen könnten. Besonders die bisherige einjährige Haltefrist für steuerfreie Krypto-Gewinne steht im Fokus der Debatte. Die SPD forderte bereits in der Vergangenheit die Abschaffung dieser Haltefrist – doch wie steht ihr Koalitionspartner dazu? BTC-ECHO hat sich im Umfeld der Partei umgehört. Das sind die neuen Details.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden