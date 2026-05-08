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Zweiter Frühling? 

Ethereum und Altcoins: Fließt jetzt neues Kapital in den Sektor?

Ethereum bleibt bislang hinter Bitcoin zurück. Neue Daten zeigen jedoch, dass sich der Markt langsam verändert.

Louis Blümlein
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Das Bild zeigt eine Ethereum-Münze, um die mehrere 100-Euro-Noten liegen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kommt jetzt der Ausbruch?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Bitcoin aktuell deutlich stärker performt als Ethereum
  • Weshalb sich erste Stabilisierungssignale bei Altcoins zeigen
  • Warum institutionelle Nachfrage bei Ethereum bislang schwächer bleibt
  • Welche Veränderungen sich aktuell im Kryptomarkt zeigen

Die letzten Wochen stand vor allem Bitcoin im Fokus der Anleger. Nun zeigen sich jedoch auch im Altcoin-Sektor erste Veränderungen. Ethereum und Co. zogen deutlich an. Auf welche Metriken Investoren nun achten sollten und was für die kommenden Wochen wichtiger werden dürfte.

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