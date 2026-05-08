In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Bitcoin aktuell deutlich stärker performt als Ethereum
- Weshalb sich erste Stabilisierungssignale bei Altcoins zeigen
- Warum institutionelle Nachfrage bei Ethereum bislang schwächer bleibt
- Welche Veränderungen sich aktuell im Kryptomarkt zeigen
Die letzten Wochen stand vor allem Bitcoin im Fokus der Anleger. Nun zeigen sich jedoch auch im Altcoin-Sektor erste Veränderungen. Ethereum und Co. zogen deutlich an. Auf welche Metriken Investoren nun achten sollten und was für die kommenden Wochen wichtiger werden dürfte.
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