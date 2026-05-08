App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2.73 T $
Hyperliquid-Kurs43.24 $2.35%
Bitcoin-Kurs80,067.00 $-0.09%
Ethereum-Kurs2,316.59 $0.95%
XRP-Kurs1.42 $2.30%
BNB-Kurs647.53 $0.60%
Solana-Kurs92.58 $4.57%
TRON-Kurs0.349816 $0.12%
Dogecoin-Kurs0.108986 $0.68%
Cardano-Kurs0.271729 $3.12%
Zcash-Kurs579.02 $2.66%
Chainlink-Kurs10.37 $4.52%
Official Trump-Kurs2.47 $3.68%
Pi Network-Kurs0.171021 $-2.36%
Stablecoins 

AWS und Google Cloud setzen bei KI-Agenten auf Stablecoins

Stablecoins wandern tiefer in die Infrastruktur der KI-Industrie. Neue Produkte von AWS, Google Cloud, Coinbase und Solana sollen KI-Agenten erstmals eigenständig für APIs und digitale Dienste zahlen lassen. Für Krypto könnte das mehr sein als nur ein Experiment.

Timur Yildiz
Teilen
Bitcoin-Kurs80,067.00 $-0.09 %
Bitcoin kaufen
Roboterhand hält US-Dollar-Schein als Symbol für Stablecoins, KI-Agenten und digitale Zahlungen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Stablecoins könnten KI-Agenten künftig erstmals eigenständige Zahlungen für digitale Dienste ermöglichen

Stablecoins rücken tiefer in die Infrastruktur der KI-Branche vor. Amazon Web Services hat ein neues Zahlungssystem für KI-Agenten vorgestellt, das zusammen mit Coinbase und Stripe entwickelt wurde. Damit können Agenten digitale Inhalte, APIs und weitere digitale Dienste direkt im laufenden Arbeitsprozess bezahlen. AWS spricht von einer Vorschauversion, bei der Nutzer Wallets anbinden und Ausgabenlimits pro Sitzung festlegen können.

Fast zeitgleich hat die Solana Foundation gemeinsam mit Google Cloud den Dienst Pay.sh angekündigt. Das System soll KI-Agenten ermöglichen, APIs auf Abruf mit USDC auf Solana zu bezahlen, darunter laut Solana auch Dienste wie Gemini, BigQuery und Vertex AI. Die Wallet des Agenten dient dabei zugleich als Identität und Zahlungsmittel.

Lest auch
60 Stimmen erforderlich CLARITY Act: Senats-Ausschuss plant wohl Abstimmung über Krypto-Gesetz nächste Woche

Warum das für Krypto wichtig ist

Beide Ankündigungen drehen sich um ein Problem, an dem viele KI-Agenten bislang scheitern: Sobald Software eigenständig für Daten, Inhalte oder Rechenleistung zahlen soll, endet meist die Automatisierung. Stablecoins bieten dafür eine deutlich flexiblere Infrastruktur als klassische Karten- oder Abo-Modelle.

Technisch läuft vieles über x402, ein von Coinbase entwickeltes offenes Zahlungsprotokoll für automatische Stablecoin-Zahlungen über HTTP. Laut Coinbase können damit sowohl Menschen als auch Maschinen programmgesteuert für APIs, Inhalte und andere digitale Dienste zahlen. Die Linux Foundation baut dafür sogar eine eigene x402 Foundation als neutrales Standardisierungsprojekt auf.

Stablecoins entwickeln sich damit zunehmend zur Zahlungsinfrastruktur für Software selbst. Wenn AWS, Google Cloud, Coinbase und Solana in diese Richtung gehen, wird aus einem Krypto-Narrativ langsam ein echter Infrastrukturtrend im Tech-Sektor.

Empfohlenes Video
KI außer Kontrolle – Gefahr für Krypto?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt eine Ethereum-Münze, um die mehrere 100-Euro-Noten liegen.
Zweiter Frühling?Ethereum und Altcoins: Fließt jetzt neues Kapital in den Sektor?
Das Bild zeigt Brad Garlinghouse neben einer XRP-Münze
Gefahr aus den eigenen ReihenZerstört Ripple mit dem eigenen Stablecoin den Nutzen von XRP?
CDU-Politiker Jens Spahn und Olav Gutting im Bundestag während der Debatte, die symbolisch für die Bitcoin-Haltefrist steht.
"Historische Besteuerungslücke"Abschaffung der Bitcoin Haltefrist? Jetzt spricht die Union
Ondo
0.440493 $
26.05%
Jupiter
0.239166 $
16.40%
Arbitrum
0.146671 $
16.20%
Siren
1.20 $
15.35%
Internet Computer
3.30 $
11.08%
Filecoin
1.20 $
10.61%
Venice Token
13.35 $
9.66%
Worldcoin
0.277484 $
9.59%
Aptos
1.12 $
9.26%
Ethena
0.130506 $
8.53%
MemeCore
3.61 $
-5.69%
Toncoin
2.60 $
-4.19%
Dash
48.68 $
-3.66%
JUST
0.083015 $
-3.37%
Pi Network
0.171021 $
-2.36%
​​Stable
0.032601 $
-0.78%
Monero
402.71 $
-0.56%
Figure Heloc
1.00 $
-0.54%
Ondo US Dollar Yield
1.13 $
-0.29%
Bitcoin
80,067.00 $
-0.09%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren