AWS und Google Cloud setzen bei KI-Agenten auf Stablecoins

Stablecoins wandern tiefer in die Infrastruktur der KI-Industrie. Neue Produkte von AWS, Google Cloud, Coinbase und Solana sollen KI-Agenten erstmals eigenständig für APIs und digitale Dienste zahlen lassen. Für Krypto könnte das mehr sein als nur ein Experiment.

Stablecoins rücken tiefer in die Infrastruktur der KI-Branche vor. Amazon Web Services hat ein neues Zahlungssystem für KI-Agenten vorgestellt, das zusammen mit Coinbase und Stripe entwickelt wurde. Damit können Agenten digitale Inhalte, APIs und weitere digitale Dienste direkt im laufenden Arbeitsprozess bezahlen. AWS spricht von einer Vorschauversion, bei der Nutzer Wallets anbinden und Ausgabenlimits pro Sitzung festlegen können.

Fast zeitgleich hat die Solana Foundation gemeinsam mit Google Cloud den Dienst Pay.sh angekündigt. Das System soll KI-Agenten ermöglichen, APIs auf Abruf mit USDC auf Solana zu bezahlen, darunter laut Solana auch Dienste wie Gemini, BigQuery und Vertex AI. Die Wallet des Agenten dient dabei zugleich als Identität und Zahlungsmittel.

Warum das für Krypto wichtig ist

Beide Ankündigungen drehen sich um ein Problem, an dem viele KI-Agenten bislang scheitern: Sobald Software eigenständig für Daten, Inhalte oder Rechenleistung zahlen soll, endet meist die Automatisierung. Stablecoins bieten dafür eine deutlich flexiblere Infrastruktur als klassische Karten- oder Abo-Modelle.

Technisch läuft vieles über x402, ein von Coinbase entwickeltes offenes Zahlungsprotokoll für automatische Stablecoin-Zahlungen über HTTP. Laut Coinbase können damit sowohl Menschen als auch Maschinen programmgesteuert für APIs, Inhalte und andere digitale Dienste zahlen. Die Linux Foundation baut dafür sogar eine eigene x402 Foundation als neutrales Standardisierungsprojekt auf.

Stablecoins entwickeln sich damit zunehmend zur Zahlungsinfrastruktur für Software selbst. Wenn AWS, Google Cloud, Coinbase und Solana in diese Richtung gehen, wird aus einem Krypto-Narrativ langsam ein echter Infrastrukturtrend im Tech-Sektor.

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