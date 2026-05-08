App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2.73 T $
Hyperliquid-Kurs43.24 $2.35%
Bitcoin-Kurs80,067.00 $-0.09%
Ethereum-Kurs2,316.59 $0.95%
XRP-Kurs1.42 $2.30%
BNB-Kurs647.53 $0.60%
Solana-Kurs92.58 $4.57%
TRON-Kurs0.349816 $0.12%
Dogecoin-Kurs0.108986 $0.68%
Cardano-Kurs0.271729 $3.12%
Zcash-Kurs579.02 $2.66%
Chainlink-Kurs10.37 $4.52%
Official Trump-Kurs2.47 $3.68%
Pi Network-Kurs0.171021 $-2.36%
Quantum-Risiko 

Zcash: Wallet-Upgrade soll Quantenrisiken abfedern

Während viele Netzwerke das Quantum-Risiko noch diskutieren, nennt Zcash erstmals eine konkrete Frist für neue Wallet-Funktionen. Die geplante Lösung soll Nutzern im Ernstfall einen sicheren Ausweg eröffnen. Was dahinter steckt und warum das Thema gerade jetzt an Fahrt gewinnt.

Timur Yildiz
Teilen
Bitcoin-Kurs80,067.00 $-0.09 %
Bitcoin kaufen
Zcash-Wallet auf einem Smartphone als Symbol für Wallet-Sicherheit und Schutz vor Quantencomputer-Risiken

Beitragsbild: Shutterstock

 | Zcash will schon in wenigen Wochen Wallets mit einem Sicherheitsnetz für den Quantenfall einführen

Zcash will seine Wallets besser gegen künftige Risiken durch Quantencomputer absichern. Wie CoinDesk unter Berufung auf Aussagen des Gründers und CEOs des Zcash Open Development Lab auf der Consensus Miami berichtet, soll das Privacy-Projekt schon innerhalb eines Monats sogenannte Wallets mit einem Sicherheitsnetz für den Quantenfall einführen.

Es handelt sich hierbei nicht um eine sofort vollständige quantensichere Lösung. Vielmehr sollen die neuen Wallets einen Sicherheits- und Migrationspfad schaffen, falls heutige kryptografische Verfahren eines Tages angreifbar werden. Nutzer könnten ihre Bestände dann in eine stärkere Schutzarchitektur überführen, statt im Ernstfall den Zugriff auf ihre Token zu verlieren.

Zcash plant schrittweisen Umbau

Langfristig will Zcash dem Bericht zufolge bis 2027 vollständig auf quantenresistente Infrastruktur umstellen. Der Plan sieht also keinen harten Schnitt vor, sondern eine schrittweise Migration.

Das Thema hat seit den letzten Erkenntnissen von Google Research wieder stark an Bedeutung gewonnen. Das Unternehmen erklärte Ende März, dass künftige Quantencomputer die für Kryptowährungen wichtige elliptische Kurven-Kryptografie womöglich mit rund 20-mal weniger physischen Qubits brechen könnten als bislang gedacht. Google verweist zugleich auf einen eigenen Zeitplan bis 2029, quantensicher zu werden. Viele Blockchains setzen noch immer auf kryptografische Verfahren, die heute als sicher gelten, langfristig aber unter dem Druck leistungsfähiger Quantencomputer verwundbar werden könnten.

ZEC mit starkem Kursplus

Die Roadmap trifft auf einen ohnehin aufgeheizten Markt. Der ZEC-Kurs ist in den vergangenen zwei Monaten um mehr als 160 Prozent gestiegen. Rückenwind kam dabei auch von einem Investment von Multicoin Capital und neuem Interesse an Privacy-Coins im Generellen, aufgrund der starken Weiterentwicklung bei Zero-Knowledge-Proof Technologie.

Die Sorge vor dem sogenannten Q-Day wächst damit auch im Krypto-Sektor. Viele Projekte stecken beim Quantum-Thema noch in der Planung statt in der Umsetzung. Zcash nennt nun zumindest eine vergleichsweise konkrete Frist für seine Wallets mit Wiederherstellungsfunktion. Ob der Zeitplan hält, dürfte damit zum nächsten Härtetest für das Projekt werden.

Empfohlenes Video
Zcash: Wie viel ist wirklich am Privacy-Hype dran?
Floki kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Floki Coins (FLOKI) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Floki kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt eine Ethereum-Münze, um die mehrere 100-Euro-Noten liegen.
Zweiter Frühling?Ethereum und Altcoins: Fließt jetzt neues Kapital in den Sektor?
Das Bild zeigt Brad Garlinghouse neben einer XRP-Münze
Gefahr aus den eigenen ReihenZerstört Ripple mit dem eigenen Stablecoin den Nutzen von XRP?
CDU-Politiker Jens Spahn und Olav Gutting im Bundestag während der Debatte, die symbolisch für die Bitcoin-Haltefrist steht.
"Historische Besteuerungslücke"Abschaffung der Bitcoin Haltefrist? Jetzt spricht die Union
Ondo
0.440493 $
26.05%
Jupiter
0.239166 $
16.40%
Arbitrum
0.146671 $
16.20%
Siren
1.20 $
15.35%
Internet Computer
3.30 $
11.08%
Filecoin
1.20 $
10.61%
Venice Token
13.35 $
9.66%
Worldcoin
0.277484 $
9.59%
Aptos
1.12 $
9.26%
Ethena
0.130506 $
8.53%
MemeCore
3.61 $
-5.69%
Toncoin
2.60 $
-4.19%
Dash
48.68 $
-3.66%
JUST
0.083015 $
-3.37%
Pi Network
0.171021 $
-2.36%
​​Stable
0.032601 $
-0.78%
Monero
402.71 $
-0.56%
Figure Heloc
1.00 $
-0.54%
Ondo US Dollar Yield
1.13 $
-0.29%
Bitcoin
80,067.00 $
-0.09%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren