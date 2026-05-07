In diesem Artikel erfährst du:
- Warum sich immer mehr Trader aktuell gegen XRP positionieren
- Welche Zone im Kurs besonders wichtig bleibt
- Was die steigenden aktiven Adressen im XRP Ledger zeigen
Der XRP-Kurs notiert weiterhin unterhalb des März-Hochs und bewegt sich technisch noch innerhalb einer längeren Seitwärtsphase. Während der Kurs nur langsam steigt, bauen viele Trader zunehmend Short-Positionen auf. Gleichzeitig ziehen die aktiven Adressen im XRP Ledger wieder an und auch die Binance-Reserven gehen zurück. Im Hintergrund scheint sich der Markt damit zunehmend auf eine größere Bewegung vorzubereiten.
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