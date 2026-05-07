Steigende Shorts, wichtige Liquiditätszonen und neue On-Chain-Signale könnten bei XRP bald für deutlich mehr Bewegung sorgen.

XRP-Kurs vor Short Squeeze? Diese Zonen zählen jetzt

XRP-Kurs vor Short Squeeze? Diese Zonen zählen jetzt

In diesem Artikel erfährst du: Warum sich immer mehr Trader aktuell gegen XRP positionieren

Welche Zone im Kurs besonders wichtig bleibt

Was die steigenden aktiven Adressen im XRP Ledger zeigen

Der XRP-Kurs notiert weiterhin unterhalb des März-Hochs und bewegt sich technisch noch innerhalb einer längeren Seitwärtsphase. Während der Kurs nur langsam steigt, bauen viele Trader zunehmend Short-Positionen auf. Gleichzeitig ziehen die aktiven Adressen im XRP Ledger wieder an und auch die Binance-Reserven gehen zurück. Im Hintergrund scheint sich der Markt damit zunehmend auf eine größere Bewegung vorzubereiten.

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