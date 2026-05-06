Zcash schießt nach Posts von Multicoin-Capital-Chef Tushar Jain und Krypto-Influencer Ansem in die Höhe. Wie geht es für den Privacy-Coin jetzt weiter?

Der Zcash-Kurs hat in den vergangenen 24 Stunden um knapp 40 Prozent angezogen und sorgt damit wieder für Gesprächsstoff am Krypto-Markt. Auslöser der neuen Dynamik war unter anderem ein Post von Tushar Jain, dem Mitgründer und Managing Partner von Multicoin Capital. Darin gab er bekannt, dass der Fonds bereits seit Februar eine größere Position in Zcash aufgebaut habe. Zusätzliche Aufmerksamkeit bekam die Meldung, nachdem Ansem, der wohl einflussreichste Krypto-Influencer, den Beitrag teilte. In der Krypto-Community ließ dies den Hype rund um ZEC wieder aufleben. Technisch zeigt sich der Coin derzeit klar im Aufwärtstrend, allerdings steigt mit der starken Bewegung auch das Risiko für volatile Rücksetzer.

1/ Multicoin has built a significant position in $ZEC since February.



Zcash is a return to the cypherpunk ideals crypto was founded on. — Tushar Jain (@tushar_jain) May 5, 2026

ZEC in der technischen Analyse

Der ZEC-Kurs schwankte in den letzten 12 bis 24 Stunden zwischen 446,25 US-Dollar und 607,26 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 582,35 US-Dollar und damit rund 160 US-Dollar über dem Schlusskurs vor 24 Stunden bei 422,25 US-Dollar. Die jüngsten Kerzen zeigen starke Kursanstiege bei erhöhtem Handelsvolumen. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 9,85 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert deutlich über dem EMA-20 bei 458,62 US-Dollar und bildet eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs. Das signalisiert kurzfristig eine bullische Marktstruktur. Nahe Unterstützungen liegen bei 561,87 US-Dollar und 517,03 US-Dollar. Der unmittelbare Widerstand liegt beim Intraday-Hoch von 607,26 US-Dollar. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, bleibt die Marktlage bullisch.

Besser auf Rücksetzer warten?

Der RSI notiert bei rund 76 Punkten und liegt damit im überkauften Bereich. Das Histogramm zeigt eine deutliche positive Beschleunigung und bestätigt damit die aktuelle Aufwärtsbewegung.

Die Bollinger-Bänderbreite beträgt aktuell rund 236 US-Dollar. Das obere Band liegt bei 561,30 US-Dollar, das untere bei 324,97 US-Dollar. Die stark ausgeweitete Volatilität deutet auf eine laufende Ausbruchsphase hin, erhöht aber zugleich das Risiko für abrupte Rücksetzer.

Kurzfristige Prognose für Zcash

Die kurzfristige Prognose für Zcash am 6. Mai 2026 fällt insgesamt bullisch aus, bleibt aber anfällig für volatile Korrekturen. Wichtige Unterstützungen liegen bei 561,87 US-Dollar und 517,03 US-Dollar. Auf der Oberseite ist zunächst die Marke von 607,26 US-Dollar entscheidend. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Momentum freisetzen und den Kurs in Richtung 750 US-Dollar treiben. Dieses bullische Szenario hat derzeit mit 45 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit.

Kommt es dagegen zu einer Konsolidierung, dürfte sich Zcash zunächst in einer Spanne von 560 bis 620 US-Dollar bewegen. Dafür müsste der Kurs oberhalb von 517,03 US-Dollar bleiben, während der RSI stabil über 60 Punkten notiert und das MACD-Histogramm positiv bleibt. Dieses neutrale Szenario wird mit 35 Prozent gewichtet.

Das bearishe Szenario bleibt mit 20 Prozent weniger wahrscheinlich, ist angesichts der hohen Volatilität aber nicht ausgeschlossen. Fällt der Kurs unter 517,03 US-Dollar und nimmt das Verkaufsvolumen zu, würde sich das Risiko eines größeren Rücksetzers in Richtung 449,27 bis 320 US-Dollar erhöhen. Ein Bruch des EMA-20 bei 458,62 US-Dollar nach unten würde diese Korrektur zusätzlich bestätigen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.