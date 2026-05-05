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"Eine undurchdachte Idee" 

Krypto-Steuer: Welche Chancen eine Abschaffung der Haltefrist bieten könnte

Die Steuerfreiheit bei Kryptowährungen gerät zunehmend unter Druck. Eine Abschaffung der Haltefrist könnte jedoch auch neue Möglichkeiten schaffen. Wir haben dazu einen Experten befragt.

Dominic Döllel
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Nahaufnahme eines deutschen Steuerformulars mit den Wörtern Steuernummer und An das Finanzamt sowie einem angespitzten Bleistift, der auf das Formular zeigt - um zu verdeutlichen, wo Krypto-Vermögen angegeben werden muss.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Müssen künftig alle Krypto-Gewinne versteuert werden?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Abschaffung der Haltefrist politisch an Fahrt gewinnt
  • Welche steuerlichen Vorteile möglich wären – und für wen sie sich wirklich lohnen
  • Warum vor allem eine Investoren-Gruppe profitieren könnten
  • Wie sich eine potenzielle Reform auf deine Steuerstrategie und zukünftige Renditen auswirken kann

Die einjährige Haltefrist für Bitcoin steht zunehmend im Fokus der Politik. Bislang entscheidet sie darüber, ob Gewinne steuerfrei sind oder als privates Veräußerungsgeschäft gelten. Eine Reform würde dieses Prinzip grundlegend verändern. Ein konkretes Vorhaben liegt vonseiten des Bundesfinanzministeriums bereits vor. Gegenüber BTC-ECHO erläuterte die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Frauke Heiligenstadt, die potenziellen Vorteile einer Reform. Doch stellt sich die Frage, ob Anleger tatsächlich davon profitieren können. Dazu haben wir einen Krypto-Steuerexperten befragt.

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