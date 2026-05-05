Die Steuerfreiheit bei Kryptowährungen gerät zunehmend unter Druck. Eine Abschaffung der Haltefrist könnte jedoch auch neue Möglichkeiten schaffen. Wir haben dazu einen Experten befragt.

Krypto-Steuer: Welche Chancen eine Abschaffung der Haltefrist bieten könnte

Krypto-Steuer: Welche Chancen eine Abschaffung der Haltefrist bieten könnte

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Abschaffung der Haltefrist politisch an Fahrt gewinnt

Welche steuerlichen Vorteile möglich wären – und für wen sie sich wirklich lohnen

Warum vor allem eine Investoren-Gruppe profitieren könnten

Wie sich eine potenzielle Reform auf deine Steuerstrategie und zukünftige Renditen auswirken kann

Die einjährige Haltefrist für Bitcoin steht zunehmend im Fokus der Politik. Bislang entscheidet sie darüber, ob Gewinne steuerfrei sind oder als privates Veräußerungsgeschäft gelten. Eine Reform würde dieses Prinzip grundlegend verändern. Ein konkretes Vorhaben liegt vonseiten des Bundesfinanzministeriums bereits vor. Gegenüber BTC-ECHO erläuterte die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Frauke Heiligenstadt, die potenziellen Vorteile einer Reform. Doch stellt sich die Frage, ob Anleger tatsächlich davon profitieren können. Dazu haben wir einen Krypto-Steuerexperten befragt.

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