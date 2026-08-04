Der Krypto-Sektor tendiert unter schwachen Spot-Volumen unverändert seitwärts. Aktuell ist keine klare Trendrichtung erkennbar. Fortschritte im Clarity-Act könnten jedoch frische Impulse bringen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Bitcoin und auch die meisten anderen Kryptowährungen kommen nicht vom Fleck. Trotz historisch hoher Volatilität bei Halbleitertiteln weltweit, tendiert der Krypyto-Markt zu Monatsbeginn richtungslos seitwärts. Frische Kursdynamik wäre bei einem positiven Ausgang im Clarity-Act vorstellbar. Unser Musterdepot zeigt exemplarisch, wie sich Krypto-Investoren in dieser schwierigen Marktphase positionieren können.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Krypto-Sektor tritt in den letzten Tagen auf der Stelle. Die jüngste Kurserholung bei KI-Aktien konnte dem Markt bislang keine Impulse geben. Vielmehr scheinen die Auswirkungen des Hacks der Hardware-Wallet Coldcard die Anleger zu verunsichern. Kurzfristig ruhen alle Hoffnungen auf einer Abstimmung zum Clarity-Act kurz vor der Sommerpause des US-Senats. Kommt es mithilfe der US-Demokraten in den kommenden Tagen wider Erwarten zu einer Verabschiedung des Regulierungsrahmens, könnte der Markt mit Kursanstiegen reagieren. Mit Blick aufs Portfolio oszillieren die beiden größten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, um ihren Vorwochenwert. Gegen den Trend im Wert zulegen können der Binance Coin mit einem Kursplus von vier Prozent sowie Ripple mit einem Anstieg um zwei Prozentpunkte.

An der Wall Street verzeichnete die Bitcoin Spot ETFs zu Wochenbeginn Zuflüsse um 170 Millionen US-Dollar, während die Ethereum Pendants leichte Outflows von 11 Millionen US-Dollar sahen. Professionelle Investoren scheinen sich weiter uneins über die Kursrichtung am Krypto-Markt zu sein.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA) und Hyperliquid (HYPE). Der durchwachsene Monatsauftakt deckt sich mit der statistisch schwachen Kursperformance von Bitcoin und Co. im Handelsmonat August. Ohne frische Impule gen Norden oder einer finalen Kapitulationsbewegung belassen wir die Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT) wie in den Vorwochen mehrfach erwähnt vorerst unverändert bei mehr als 25 Prozent.

Das Musterdepot notiert im Wochenvergleich nur marginal im Plus, was die abwartende Haltung der Marktteilnehmer untermauert. Die Gesamtposition des Portfolios liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 88.489 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot kann sich leicht erholen

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich zudem die MiCA-konforme Krypto-Börse Kraken, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten.

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Die kurzfristige Bewertung für den BTC-Kurs ist bullisch, gestützt durch den Kurs oberhalb des EMA-20 und eine Serie höherer Hochs und Tiefs. Wichtige Unterstützungen: 63.322,01 USD und 62.275,00 USD; Widerstände: 64.243,81 USD und 65.034,30 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 65.034,30 USD würde das bullische Szenario verstärken, während ein Rückfall unter 62.275,00 USD die Märkte deutlich anspannen dürfte. Anleger sollten Stop- und Risikomanagement berücksichtigen, solange kein klarer Ausbruch bestätigt ist.

Ethereum (ETH)

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral; leichte bullish Tendenzen bestehen, solange ETH über dem EMA‑20 notiert. Wichtige Unterstützungen sind 1.853,50 USD (kurzfristiges Floor) und 1.836,19 USD (Bollinger‑Unterband); Widerstände bei 1.885,36 USD und 1.920,43 USD (Fibonacci). Für Dich als Anleger gilt: ein klarer Ausbruch über 1.885,36 USD würde Raum Richtung 1.920,43 USD öffnen, ein Bruch unter 1.853,50 USD erhöht das Abwärtsrisiko bis 1.780,00 USD. Warte bei Ausbruch auf Bestätigung per 4‑h Close oder platziere Stop‑Loss nahe 1.836,19 USD.

Solana (SOL)

Die kurzfristige Einschätzung für Solana ist neutral bis leicht bullisch für Anleger, da der Kurs über dem EMA-20 notiert, das Momentum jedoch nur moderat ist. Unterstützungen liegen bei 73,00 USD (kurzfristig) und 71,27 USD / 70,58 USD (stärkere Bereiche). Widerstände finden sich bei 74,55 USD (Bollinger-Oberband) und 75,69 USD (Fibonacci-Level). Ein nachhaltiger Ausbruch über 75,69 USD würde die Prognose bullisch drehen, während ein Bruch unter 71,27 USD das Risiko für stärkeren Abwärtsdruck erhöht.

Wer über Solana hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Aave (AAVE)

Die kurzfristige Prognose für Aave ist neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 91,57 USD (aktuelles Tief) und 88,88 USD (Fibonacci‑Ende), Widerstände bei ca. 92,86 USD (EMA‑20) und 93,79 USD. Ein Schlusskurs über 93,79 USD mit Volumenanstieg würde das bullishe Szenario aktivieren; ein Bruch unter 91,57 USD würde das bearishe Szenario verstärken. Anleger sollten Ausbrüche durch RSI‑Bestätigung (> 55) und erhöhtes Volumen abwarten.

Binance Coin (BNB)

Kurzfristig bleibt die Prognose für BNB am 04.08.2026 tendenziell bullisch, jedoch mit moderatem Risiko für Rücksetzer. Wesentliche Unterstützungen liegen bei 583,10 USD, 574,74 USD (Bollinger-Unterband) und 571,28 USD (Fibonacci-Aufwärtstrend). Widerstände finden sich bei 592,54 USD und 596,43 USD; ein nachhaltiger Ausbruch über 600,00 USD würde das bullische Szenario bestätigen. Fällt der Kurs unter 571,28 USD, erhöht sich die Volatilität und ein bärisches Momentum könnte einsetzen, was Krypto-Anleger beachten sollten.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Die jüngste Kursentwicklung ist als neutral bis leicht bärisch zu bewerten. Die technische Struktur weist derzeit begrenzte Aufwärtskraft auf. Schlüsselunterstützungen: 0,5587 USD und 0,5483 USD; Widerstände: EMA‑20 ~0,56096 USD, 0,5703 USD und 0,5903 USD. Ein stabiler Tagesabschluss über 0,5703 USD mit steigendem Volumen würde das bullishe Szenario (Bewegung Richtung 0,64 USD) eröffnen; ein Bruch unter 0,5587 USD könnte Verkäufe bis 0,5378–0,5483 USD auslösen. Für Dich heißt das: Positionsgrößen konservieren und Stopps eng platzieren, bis ein klarer Ausbruch bestätigt ist.

Canton (CC)

Canton (CC) ist unverändert im Rückwärtsgang. In der Spitze fiel der CC-Kurs bis an das Jahrestief bei 0,107 US-Dollar, bevor in den letzten Handelsstunden eine Gegenbewegung auf aktuell 0,110 US-Dollar einsetzte. Der RSI-Indikator notiert nach einer Zwischenerholung erneut im überverkauften Bereich und bildet eine bullishe Divergenz aus. Setzt sich die Kurserholung fort, ist ein Anstieg in Richtung 0,117 US-Dollar einzuplanen. Eine Rückeroberung dieser Kursmarke würde den EMA-20 bei 0,121 US-Dollar als Ziel aktivieren. Maximal wäre ein Sprung in Richtung des Schlüsselwiderstands bei 0,125 US-Dollar vorstellbar. Weitet sich der Abwärtstrend aus, muss mit einem Rückfall bis an die 0,101 US-Dollar gerechnet werden. Maximal wäre sogar ein Abverkauf bis an die 0,097 US-Dollar vorstellbar.

Hyperliquid (HYPE)

Der Kurs von Hyperliquid (HYPE) kann sich nach einem Retest des übergeordneten Aufwärtstrends um 51,20 US-Dollar zuletzt erholen und auf 55,02 US-Dollar erholen. Damit konnten die Bullen den Schlüsselsupport im Bereich der psychologisch relevanten Marke von 50 US-Dollar vorerst verteidigen. Um die Umkehrbewegung zu bestätigen, muss der HYPE-Kurs nun die Zone um das Vorwochenhoch bei 55,29 US-Dollar überwinden. Ein Sprung über diesen Resist würde weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung des EMA-50 bei 59,66 US-Dollar bieten. Weitet sich die Abwärtsbewegung infolge eines marktweiten Abverkaufs hingegen aus, und der EMA-200 bei 50,45 US-Dollar wird nachhaltig unterboten, rückt die horizontale Unterstützung bei 47,88 US-Dollar in den Fokus.

Mit Blick auf den RSI, zeigt der Momentum-Indikator erst Anzeichen der Stärke und tendiert wieder gen Norden. Eine Bewährungsprobe dürfte im neutralen Bereich zwischen 45 und 55 erfolgen. Während ein Abraller in dieser Zone neues Korrekturpotential aktivieren dürfte, würde eine Rückeroberung der 55 ein frisches Kaufsignal aktivieren und das bullishe Szenario bestätigen.

Ripple (XRP)

Die Einschätzung für Ripple bleibt neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 1,056 USD (Bollinger-Unterband) und 1,045 USD (Fibonacci), Widerstände bei 1,092 USD und 1,10 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,092 USD mit Volumenanstieg würde das bullishe Szenario aktivieren, während ein Bruch unter 1,056 USD das Risiko für tiefere Kursverluste erhöht. Für Anleger im Jahr 2026 empfiehlt sich ein risikobewusstes Vorgehen mit klar definierten Invalidationsleveln.

Phala Network (PHA)

Der Privacy AI-Coin Phala (PHA) kann die Korrekturbewegung der Vorwochen bislang nicht nachhaltig beenden. Seit Wochenbeginn zeigt der PHA-Kurs jedoch erste Zeichen einer Stabilisierung. Mit aktuell 0,0203 US-Dollar notiert der Altcoin jedoch weiterhin im Bereich seines Jahrestiefs. Ein wichtiges Lebenszeichen wäre ein nachhaltiger Sprung zurück über die 0,0216 US-Dollar. Ein Sprung über dieses Kursniveau dürfte den Kurs in Richtung 0,0228 US-Dollar führen.

Maximal wäre eine Erholung in Richtung 0,0240 US-Dollar führen. Rutscht die Kryptowährung hingegen per Tagesschlusskurs unter 0,0195 US-Dollar ab, könnte sich die Korrektur auf 0,0181 US-Dollar ausweiten. Der RSI konnte sich vorerst aus der überverkauften Zone lösen und die eine bullishe Divergenz trotz anhaltender Kursschwäche bestätigen. Die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung hat damit weiter zugenommen.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Bitcoin und mit ihm auch die meisten Altcoins bewegen sich unverändert im Niemandsland. Die aktuelle Marktphase wird von den niedrigsten Handelsvolumina im Jahr 2026 untermauert. Trotz einer Kurserholung im US-Technologiesektor bleiben die Investoren dem Krypto-Markt bislang fern. Mit Blick auf die letzten Bärenmärkte ging geringes Anlegerinteresse zwar oftmals mit der Bodenbildungsphase Hand in Hand, in Anbetracht eines statistisch bearishen Monats August dürfte nur eine Verabschiedung des Clarity-Acts in den kommenden Handelstagen für frisches Investoreninteresse sorgen. Solange hier kein Durchbruch geschieht, halten wir die Cash-Quote unverändert oberhalb der Schwelle von 25 Prozent, um flexibel auf die Marktbewegungen in den kommenden Wochen reagieren zu können.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Diese Handelswoche ist gespickt mit wichtigen Daten vom US-Arbeitsmarkt. Am morgigen Mittwoch werden die Managerindizes für den Dienstleistungssektor präsentiert. Am Donnerstag folgt die Veröffentlichung der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld. Zum Wochenschluss am Freitag stehen der US-Arbeitsmarktbericht (NFP) sowie die Arbeitslosenquote im Anlegerfokus. Mit Blick auf die US-Berichtssaison stehen die Quartalszahlen des Chip-Giganten AMD sowie des Weltraum- und KI-Unternehmens SpaceX von Elon Musk im Fokus. Vorbörslich am Mittwoch blicken Krypto-Anleger zudem auf die neusten Unternehmensberichte des Bitcoin-Mining-Unternehmens Riot Platforms, der USDC-Mutter Circle sowie von Galaxy Digital.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.