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Traditionelle Finanzwelt im Wandel 

Tokenisierte Aktien machen Solana zum Marktführer

Auf Solana wandern immer mehr klassische Vermögenswerte auf die Blockchain. Vor allem tokenisierte Aktien sorgen aktuell für ein stark wachsendes Handelsvolumen.

Louis Blümlein
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Eine Solana-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Solana ist Dreh- und Angelpunkt der Tokenisierung

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum das Volumen tokenisierter Aktien auf Solana zuletzt einen neuen Rekord erreicht hat
  • Weshalb immer mehr Finanzunternehmen ihre Produkte über die Blockchain anbieten
  • Welche Bedeutung der Tokenisierungsboom langfristig für den SOL-Kurs haben könnte

Tokenisierte Aktien entwickeln sich gerade zu einem der spannendsten Trends im Krypto-Markt und Solana mischt ganz vorne mit. Allein das monatliche Handelsvolumen tokenisierter Aktien auf dem Netzwerk ist innerhalb weniger Monate von 670 Millionen auf 3,3 Milliarden US-Dollar gestiegen. Beim Solana-Kurs ist von diesem Wachstum bisher allerdings noch wenig zu sehen. Im Netzwerk selbst ist dagegen längst einiges in Bewegung.

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