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Cardano: Nächstes Upgrade rückt näher – ADA-Kurs dreht auf

Bei Cardano laufen die Vorbereitungen für das nächste große Netzwerk-Upgrade. Der Kurs legt vorab kräftig zu.

Moritz Draht
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Cardano bereitet die nächste Entwicklungsphase vor

Cardano stemmt sich gegen die derzeit verhaltene Stimmung am Krypto-Markt. Während Bitcoin unter der Marke von 64.000 US-Dollar verharrt und viele Altcoins kaum vom Fleck kommen, legt der ADA-Kurs auf Tagessicht rund neun Prozent zu. Im Wochenvergleich summiert sich das Plus inzwischen auf rund 14 Prozent – damit zählt Cardano aktuell zu den stärksten Coins unter den größeren Kryptowährungen.

Knapp zwei Wochen nach der jüngsten Hard Fork laufen bei Cardano bereits die Vorbereitungen für das nächste große Upgrade. Mit dem Mitte Juli durchgeführten “van Rossem”-Update wurde die Grundlage für die sogenannte Dijkstra-Ära geschaffen. Sie soll das Netzwerk schrittweise skalierbarer machen und die Verarbeitung von Transaktionen effizienter gestalten. Über weitere Protokolländerungen entscheidet die Community derzeit in laufenden Governance-Abstimmungen.

ADA springt über den EMA-20

Auch charttechnisch hat sich das Bild zuletzt aufgehellt. Der Kurs notiert mit 0,1877 US-Dollar klar oberhalb des EMA-20 bei 0,1735 US-Dollar und hat damit den kurzfristigen Abwärtstrend verlassen. Gleichzeitig bilden sich höhere Hochs und höhere Tiefs – ein klassisches Signal für einen intakten Aufwärtstrend.

Cardano legt im Tagesvergleich deutlich zu | Quelle: BTC-ECHO

Als erste Unterstützung fungiert nun der Bereich um 0,174 US-Dollar, der sich mit dem EMA-20 überschneidet. Auf der Oberseite steht zunächst das jüngste Hoch bei 0,189 US-Dollar im Fokus. Darüber rückt die psychologisch wichtige Marke von 0,20 US-Dollar ins Blickfeld.

Rally sorgt für überkaufte Lage

Der kräftige Kurssprung hinterlässt allerdings auch Spuren bei den Indikatoren. Mit einem RSI von rund 84 Punkten befindet sich ADA inzwischen im überkauften Bereich. Kurzfristige Gewinnmitnahmen sind daher jederzeit möglich.

Gleichzeitig bestätigt das Momentum die Dynamik der laufenden Bewegung. Auch die Bollinger-Bänder sprechen für erhöhte Volatilität, da der Kurs inzwischen oberhalb des oberen Bandes notiert. Solche Bewegungen gehen häufig mit kräftigen Ausschlägen in beide Richtungen einher.

Wenn du täglich wissen möchtest, welche Kursmarken bei Cardano und Co. aktuell entscheidend sind, probiere unser neues BTC-ECHO-Kursanalyse-Tool aus.

Diese Marken werden jetzt entscheidend

Kurzfristig dürfte sich entscheiden, ob ADA den Ausbruch fortsetzen kann oder zunächst Luft holen muss. Ein nachhaltiger Sprung über 0,189 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 0,20 bis 0,22 US-Dollar ebnen. Scheitert der Kurs dagegen an diesem Widerstand und fällt unter den EMA-20 zurück, würde sich das Chartbild spürbar eintrüben.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent konsolidiert ADA zunächst zwischen 0,188 und 0,20 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der EMA-20 als Unterstützung hält und sich der RSI trotz der überkauften Lage auf hohem Niveau stabilisiert.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario besitzt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 30 Prozent. Ein Ausbruch über 0,189 US-Dollar mit anziehendem Handelsvolumen könnte eine Fortsetzung der Rally bis in den Bereich um 0,22 US-Dollar ermöglichen.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 20 Prozent bleibt auch ein Rücksetzer denkbar. Fällt ADA unter den Bereich um 0,174 US-Dollar und damit unter den EMA-20, könnte sich die Korrektur bis zur Fibonacci-Unterstützung bei rund 0,167 US-Dollar ausweiten.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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