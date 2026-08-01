In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Charles Hoskinson nach zwölf Jahren keine Ethereum-Fragen mehr beantworten will
- Weshalb der Cardano-Gründer tiefgreifende Governance-Reformen fordert
- Wie eine neue Exekutivfunktion Cardanos Entscheidungsprozesse beschleunigen soll
- Ob Hoskinsons Reformkurs auch neues Potenzial für den ADA-Kurs eröffnen könnte
Charles Hoskinson hat genug. In einem Interview mit The Block reagierte der Cardano-Gründer scharf auf eine Frage zu seiner Rolle bei der Entstehung von Ethereum. Das Thema begleitet ihn seit mehr als einem Jahrzehnt. Seine Geduld scheint inzwischen aufgebraucht. “Ich habe es so satt, über Ethereum zu sprechen”, so der vor Wut kochende Hoskinson.
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