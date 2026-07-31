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Kursanalyse 

Bitcoin-Kursanalyse: Die Ruhe vor dem Sturm?

Bitcoin (BTC) wirkt zunehmend abgekoppelt vom US-Aktienmarkt. Kann sich der Kurs im schwachen Handelsmonat August behaupten? Diese Kursanalyse verrät die zentralen Chartmarken.

Stefan Lübeck
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Krypto-Leitwährung Bitcoin tendiert weiter seitwärts

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum den Anlegern schwierige Wochen bevorstehen könnten
  • Weshalb nur anhaltende Zuflüsse in die Bitcoin Spot-ETFs für neue Zuversicht sorgen dürften
  • Welche Kursmarken über den Kursverlauf im August entscheiden

Bitcoin (BTC) kommt in den letzten Tagen nicht vom Fleck. Zwar notiert der Kurs seit Monatsbeginn neun Prozent fester, und konnte damit die US-Aktienindizes im Handelsmonat Juli outperformen, ein nachhaltiger Turnaround lässt aber bislang auf sich warten. Während Technologie-Aktien zuletzt einen massiven Volatilitätsschub verzeichneten, oszilliert die Krypto-Leitwährung um die Marke von 64.000 US-Dollar. Welche Kursmarken im statistisch schwierigen Handelsmonat August für Anleger relevant werden dürften, zeigt diese charttechnische Kursanalyse.

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