In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Self Custody als Bitcoin-Prinzip heute wichtiger ist denn je
- Wie Anleger ihre Coins langfristig effektiv vor Kriminellen schützen
- Was die Regulierungswut der EU-Behörden in der Praxis bedeutet
- Weshalb Prag jetzt der wichtigste Bitcoin-Hub in Europa wird
Ob MiCA-Verordnung, DAC8 oder Travel Rule: Die EU zieht die regulatorischen Zügel an und verwandelt die einstige Bitcoin-Wildnis allmählich in einen Streichelzoo. Zwar sorgen die neuen Vorgaben in einigen Bereichen für mehr Sicherheit, doch häufig bezahlen Anleger dafür mit ihrer Privatsphäre. Die Zeiten, in denen man sich bei einer Krypto-Börse registrierte, Bitcoin kaufte und direkt auf die eigene Wallet schickte, sind längst vorbei. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Trezor-CEO Matěj Žák, warum die Kernidee von Bitcoin 2026 gefährdet ist. Außerdem zeigt er, mit welcher neuen Backup-Methode Hodler ihr Vermögen noch effektiver vor böswilligen Akteuren schützen können.
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