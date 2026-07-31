In diesem Artikel erfährst du:
- Was hinter dem Krypto-Angebot von Sparkasse und BW-Bank steckt
- Warum deutsche Banken ihre Haltung zu Kryptowährungen ändern
- Wann Kunden Bitcoin und andere Coins handeln können
- Wie skeptisch Deutsche beim Thema Krypto wirklich sind
Deutschlands Banken öffnen sich dem Krypto-Markt so weit wie nie zuvor. Nach der BW-Bank bringt nun auch die Sparkassen-Finanzgruppe den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu ihren Kunden. Das könnte den Markt nachhaltig verändern, denn viele deutsche Anleger vertrauen ihrer Hausbank deutlich mehr als einer klassischen Krypto-Börse. BTC-ECHO hat exklusiv mit der Sparkassen-Finanzgruppe über das neue Angebot und dessen Bedeutung für den deutschen Markt gesprochen.
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