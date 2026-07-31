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Sparkasse und BW-Bank öffnen sich für Krypto – Zufall ist das nicht

Krypto hält Einzug in die Hausbank. Mit den neuen Angeboten von Sparkasse und BW-Bank dürfte der Einstieg für viele Deutsche einfacher und vertrauenswürdiger werden.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze auf der Deutschlandflagge

Beitragsbild: Shutterstock

 | Werden weitere Banken folgen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was hinter dem Krypto-Angebot von Sparkasse und BW-Bank steckt
  • Warum deutsche Banken ihre Haltung zu Kryptowährungen ändern
  • Wann Kunden Bitcoin und andere Coins handeln können
  • Wie skeptisch Deutsche beim Thema Krypto wirklich sind

Deutschlands Banken öffnen sich dem Krypto-Markt so weit wie nie zuvor. Nach der BW-Bank bringt nun auch die Sparkassen-Finanzgruppe den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu ihren Kunden. Das könnte den Markt nachhaltig verändern, denn viele deutsche Anleger vertrauen ihrer Hausbank deutlich mehr als einer klassischen Krypto-Börse. BTC-ECHO hat exklusiv mit der Sparkassen-Finanzgruppe über das neue Angebot und dessen Bedeutung für den deutschen Markt gesprochen.

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