BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
Erhitzte Gemüter 

“Sie können Bitcoin nicht stoppen”: Michael Saylor teilt gegen Kritiker aus

Der Strategy-Gründer kritisiert Teile der Bitcoin-Community und stellt sich gegen BIP-110. Warum Michael Saylor die geplanten Protokolländerungen verhindern will.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin kaufen
Zu sehen ist das Gesicht des Gründers des Unternehmens Strategy, Michael Saylor

Beitragsbild: picture alliance

 | Michael Saylor äußert sich zur aktuellen Bitcoin-Debatte um BIP-110

Michael Saylor schießt in einer Reihe von X-Posts erneut gegen BIP-110. Der seit Ende 2025 kontrovers diskutierte Bitcoin-Vorschlag will Ordinals und andere nicht-monetäre Dateneinträge auf der Blockchain vorübergehend einschränken. “Die Basisebene von Bitcoin sollte einfach, neutral, knapp und sicher bleiben. Innovationen sollten an den Rändern stattfinden, wo die Nutzung freiwillig ist und Misserfolge lokal begrenzt bleiben”, schreibt der Strategy-Gründer. Änderungen am Bitcoin-Protokoll müssten “selten, zurückhaltend und von der Notwendigkeit geleitet sein, nicht von Ehrgeiz”.

Lest auch
Michael Saylor warnt “Bitcoin braucht Wächter der Neutralität”

Bitcoin habe bereits gewonnen, doch nun müsse die Community eine Zerreißprobe bestehen. Laut Saylor geht größte Bedrohung nicht etwa von einem externen Gegner aus, sondern von “der Korruption im Inneren: von Fraktionen, die Vorwände erfinden, die Regeln umschreiben und wirtschaftliche Rechte an sich reißen”. Im schlimmsten Fall könne der Kampf um die Bitcoin-Protokollregeln zum Dauerzustand werden, wodurch Kapital abfließen würde und Innovation zum Erliegen käme.

Regierungen sind keine Gefahr mehr für Bitcoin

Von staatlicher Seite aus befürchtet Saylor hingegen keine ernsthafte Bedrohung mehr im Jahr 2026. Zwar könnten Regierungen die Adoption von Bitcoin entweder beschleunigen oder verzögern, aber “sie können Bitcoin nicht stoppen”. Block für Block, Nation für Nation würde die Kryptowährung voranschreiten. In den Vereinigten Staaten könnte der Clarity Act bald einen transparenten Rechtsrahmen schaffen und damit die Mainstream Adoption fördern, aber das lange erwartete Krypto-Gesetz steht auf der Kippe.

Auch Blockstream-CEO Adam Back positionierte sich öffentlich gegen BIP-110 – und wählte nochmals deutlich schärfere Worte. Der Vorschlag hätte seiner Meinung nach keinesfalls die Zustimmung des Bitcoin-Erfinders bekommen, denn “Satoshi war nicht geistig zurückgeblieben“. Zudem verspottete Back die Initiatoren der Kampagne dafür, dass es ihnen nicht gelungen sei, die Initiative zu monetarisieren. Mit dem verpflichtenden Signaling ab Block 961.632 in voraussichtlich acht Tagen könnte der Konflikt seinen Höhepunkt erreichen.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze auf der Deutschlandflagge
Krypto in DACHSparkasse und BW-Bank öffnen sich für Krypto – Zufall ist das nicht
Das Logo von Uniswap auf einem Handy-Bildschirm
UNI-KursanalyseUniswap (UNI): Darum steht eine charttechnische Vorentscheidung an
Kevin Warsh
Ein Hoffnungsschimmer?Nach der Fed-Zinsentscheidung: Warum die Krypto-Kurse langfristig profitieren könnten
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Uniswap
3,92
13.74%
Injective
4,28
6.08%
Pump.fun
0,001756
5.87%
Filecoin
0,619536
5.38%
Ethena
0,070397
4.65%
Audiera
3,31
4.49%
Aave
86,74
4.39%
Cardano
0,146064
4.15%
Hyperliquid
48,12
3.33%
币安人生 (BinanceLife)
0,556330
3.13%
MemeCore
0,861598
-9.52%
Rain
0,011417
-3.35%
Cosmos Hub
1,07
-2.97%
XDC Network
0,023019
-2.54%
Zcash
399,65
-2.38%
World Liberty Financial
0,047680
-1.95%
Arbitrum
0,067094
-1.91%
​​Stable
0,029630
-1.72%
Canton
0,104279
-1.22%
NEXO
0,628691
-0.94%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren