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Mit 9,9 Prozent 

Baader Bank wird strategischer Investor bei Hyphe

Die Baader Bank beteiligt sich mit 9,9 Prozent an Hyphe. Die Partnerschaft soll das Geschäft mit digitalen Vermögenswerten und tokenisierten Wertpapieren stärken.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt einen Krypto-Handschlag zweier Hände.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Hyphe und Baader Bank einigen sich

Die Baader Bank steigt als strategischer Investor beim Münchner Krypto-Unternehmen Hyphe ein. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, die BTC-ECHO vorliegt, übernimmt die Bank eine Minderheitsbeteiligung von 9,9 Prozent. Ziel der Partnerschaft ist es, Synergien zwischen der Infrastruktur und den Produkten von Hyphe zu nutzen und das Angebot im Bereich digitaler Vermögenswerte auszubauen.

Hyphe stellt Banken, Brokern und Vermögensverwaltern Liquidität für digitale Vermögenswerte bereit. Institutionelle Kunden können auf dieser Grundlage eigene Krypto-Produkte und Dienstleistungen anbieten. Beide Unternehmen arbeiten bereits im Rahmen des bestehenden Krypto-Angebots der Baader Bank zusammen.

Ausbau des Krypto-Geschäfts bei Baader Bank

Für Hyphe ist die Beteiligung nach eigenen Angaben der nächste Wachstumsschritt. Das Unternehmen erhielt im November 2025 eine MiCA-Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und verfügte bereits seit 2023 über eine Wertpapierdienstleistungslizenz nach dem Wertpapierinstitutsgesetz. Zuletzt stellte Hyphe mit dem “Hyphe Bitcoin Bond” ein tokenisiertes Wertpapier auf Krypto-Basis vor und kündigte an, das Angebot in Europa auszubauen.

Dolf Diederichsen, Mitbegründer und CEO von Hyphe, sieht in der Partnerschaft einen wichtigen Schritt: „Ich freue mich sehr, Baader Bank als strategischen Investor bei Hyphe begrüßen zu dürfen. Wir teilen die Überzeugung, dass die Infrastruktur für Krypto und digitale Assets den Zugang von Anlegern zu den Finanzmärkten neu gestalten wird, sowohl heute als auch in Zukunft.“

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Langjährige Zusammenarbeit wird vertieft

Auch die Baader Bank verweist auf die bereits bestehende Zusammenarbeit. „Als langjähriger Geschäftspartner im Bereich unseres Krypto-Angebots ist Hyphe der ideale Partner für die neue strategische Expansion von Baader Bank. Ich freue mich sehr auf die kommenden gemeinsamen Schritte“, sagt CEO Oliver Riedel.

Die Baader Bank zählt zu den führenden Anbietern von Wertpapier- und Bankdienstleistungen in Europa und bündelt Handel sowie Bankgeschäft auf einer gemeinsamen Plattform. Mit der Beteiligung an Hyphe baut das Institut sein Engagement im Geschäft mit digitalen Vermögenswerten weiter aus.

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