App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Sicher & Reguliert
Wenn Krypto, dann Bitpanda
4.12 T $
Bitcoin-Kurs112,795.00 $-2.55%
Ethereum-Kurs4,194.47 $-6.17%
XRP-Kurs2.84 $-4.69%
Cardano-Kurs0.826693 $-6.82%
Solana-Kurs222.83 $-7.01%
Dogecoin-Kurs0.240333 $-9.92%
BNB-Kurs1,021.67 $-2.38%
Polkadot-Kurs4.00 $-7.57%
IOTA-Kurs0.170940 $-7.78%
Official Trump-Kurs7.67 $-8.77%
TRON-Kurs0.340808 $-0.53%
Stellar-Kurs0.360141 $-6.17%

Tokenisierte Wertpapiere Hyphe lanciert erste Bitcoin-Anleihe nach eWpG in Deutschland

Mit dem Hyphe Bitcoin Bond bringt das FinTech ein neuartiges Wertpapier auf den Markt. Die Nullkuponanleihe wird vollständig in Bitcoin bedient und unterliegt den deutschen eWpG-Regeln.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs112,795.00 $-2.55 %
Bitcoin kaufen
Visualisierung einer goldenen Bitcoin-Münze vor einem stilisierten Wertpapier-Dokument mit dem Hyphe-Logo.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Hyphe Bitcoin Bond ist die erste tokenisierte Nullkuponanleihe auf Bitcoin nach eWpG in Deutschland
  • Das Unternehmen Hyphe hat am 22. September 2025 die Einführung eines neuartigen Wertpapiers angekündigt: den Hyphe Bitcoin Bond. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.
  • Es handelt sich um die erste tokenisierte Nullkuponanleihe auf Bitcoin, die nach dem deutschen Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) strukturiert ist. Emittiert wird die Anleihe gemäß § 16 eWpG von der Hyphe Markets GmbH. Cashlink fungiert als Krypto-Registrar und Verwahrstelle.
  • Das Produkt richtet sich zunächst ausschließlich an den deutschen Markt und soll künftig für geeignete institutionelle Gegenparteien wie Banken, Broker und Vermögensverwalter verfügbar sein. Es verbindet nach Angaben des Unternehmens ein Engagement in Bitcoin mit zusätzlicher Rendite durch den strukturellen Abschlag beim Erwerb.
  • Mit der Einführung bewegt sich Hyphe innerhalb des europäischen Regulierungsrahmens nach MiFID II. Das Unternehmen betont, dass damit ein anderes Risikoprofil entsteht als bei vergleichbaren, unregulierten Produkten auf DeFi-Plattformen.
  • “Die Tokenisierung wird in den kommenden Jahren das gesamte Finanzsystem verändern”, so Hyphe-Mitgründer und CEO Dolf Diederichsen. “Wir haben den Aufstieg der Kryptowährungen und das Interesse an Stablecoins erlebt. Nun folgt die nächste Phase, in der Wertpapiere tokenisiert werden. Mit dem Hyphe Bitcoin Bond können Anleger erstmals in Deutschland über eine regulierte Nullkuponanleihe Bitcoin-Exposure aufbauen.”
  • Die Anleihe stellt eine Premiere am deutschen Markt dar, da es bislang kein vergleichbares tokenisiertes Bitcoin-Wertpapier unter eWpG-Regeln gab. Hyphe positioniert sich damit als Vorreiter für regulierte digitale Investmentprodukte in Deutschland.
Empfohlenes Video
Fed-Entscheid: Warum diese Solana-Coins jetzt profitieren können!
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Bärenfigur steht neben Bitcoin-Münzen mit einer abwärts gerichteten roten Grafik im Hintergrund, die einen bärischen Bitcoin-Kurs und einen rückläufigen Kryptowährungsmarkt symbolisiert.
BTC unter 50.000 US-Dollar?ChatGPT 5.0 prognostiziert: So tief kann Bitcoin im Bärenmarkt fallen
Ein kleiner Einkaufskorb, gefüllt mit physischen Darstellungen von Kryptowährungsmünzen, einschließlich Bitcoin, steht auf einer dunklen, reflektierenden Oberfläche.
5 StrategienWie man mehr Bitcoin bekommt – ohne zusätzliches Geld
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Story
14.09 $
10.81%
Mantle
1.63 $
4.14%
MemeCore
2.53 $
1.86%
Tether Gold
3,727.66 $
1.13%
Monero
299.05 $
0.73%
Ethena USDe
1.00 $
0.05%
Ethena Staked USDe
1.20 $
0.05%
USD1
1.00 $
0.05%
Tether
1.00 $
0.02%
BFUSD
0.999541 $
0.02%
Pi Network
0.297356 $
-16.41%
Pump.fun
0.006125 $
-13.45%
Pudgy Penguins
0.030285 $
-12.86%
Bonk
0.000020 $
-10.82%
Worldcoin
1.32 $
-10.52%
Jupiter
0.476927 $
-10.33%
Arbitrum
0.438841 $
-10.25%
Uniswap
8.20 $
-10.22%
Dogecoin
0.240333 $
-9.92%
Aave
266.99 $
-9.90%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren