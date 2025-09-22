- Das Unternehmen Hyphe hat am 22. September 2025 die Einführung eines neuartigen Wertpapiers angekündigt: den Hyphe Bitcoin Bond. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.
- Es handelt sich um die erste tokenisierte Nullkuponanleihe auf Bitcoin, die nach dem deutschen Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) strukturiert ist. Emittiert wird die Anleihe gemäß § 16 eWpG von der Hyphe Markets GmbH. Cashlink fungiert als Krypto-Registrar und Verwahrstelle.
- Das Produkt richtet sich zunächst ausschließlich an den deutschen Markt und soll künftig für geeignete institutionelle Gegenparteien wie Banken, Broker und Vermögensverwalter verfügbar sein. Es verbindet nach Angaben des Unternehmens ein Engagement in Bitcoin mit zusätzlicher Rendite durch den strukturellen Abschlag beim Erwerb.
- Mit der Einführung bewegt sich Hyphe innerhalb des europäischen Regulierungsrahmens nach MiFID II. Das Unternehmen betont, dass damit ein anderes Risikoprofil entsteht als bei vergleichbaren, unregulierten Produkten auf DeFi-Plattformen.
- “Die Tokenisierung wird in den kommenden Jahren das gesamte Finanzsystem verändern”, so Hyphe-Mitgründer und CEO Dolf Diederichsen. “Wir haben den Aufstieg der Kryptowährungen und das Interesse an Stablecoins erlebt. Nun folgt die nächste Phase, in der Wertpapiere tokenisiert werden. Mit dem Hyphe Bitcoin Bond können Anleger erstmals in Deutschland über eine regulierte Nullkuponanleihe Bitcoin-Exposure aufbauen.”
- Die Anleihe stellt eine Premiere am deutschen Markt dar, da es bislang kein vergleichbares tokenisiertes Bitcoin-Wertpapier unter eWpG-Regeln gab. Hyphe positioniert sich damit als Vorreiter für regulierte digitale Investmentprodukte in Deutschland.
