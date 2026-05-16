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Trotz Regulierung 

Privacy Coins vor dem großen Comeback? Warum Investoren jetzt auf Zcash und Monero blicken

Privacy Coins könnten vor ihrer nächsten großen Bewegung stehen. Besonders der geplante Zcash ETF und das wachsende Interesse an finanzieller Privatsphäre lassen Investoren aufhorchen. Was jetzt wichtig wird.

Louis Blümlein
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Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Privacy-Comeback: Monero und Zcash rücken in den Fokus

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Privacy Coins aktuell wieder massiv Aufmerksamkeit erhalten
  • Weshalb der geplante Zcash ETF den Markt verändern könnte
  • Worauf Anleger bei Zcash und Monero jetzt besonders achten sollten

Privacy Coins zeigen sich derzeit robust: Besonders Zcash gehörte in den vergangenen Monaten zeitweise zu den stärksten Altcoins überhaupt. Viele Anleger spekulieren nun darauf, dass der Sektor erst am Anfang einer größeren Bewegung stehen könnte. Vor allem institutionelles Interesse, neue ETF-Fantasie und die zunehmende Diskussion rund um finanzielle Privatsphäre sorgen aktuell für Aufmerksamkeit. Gleichzeitig bleibt der Markt hoch umstritten, da genau diese Anonymität regulatorisch zunehmend kritisch betrachtet wird. Was bewegt die Privacy Coins jetzt?

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