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Interview mit Matyáš Kuchař 

“Tschechien positioniert sich als Bitcoin-Hauptstadt Europas”

Vom 11. bis 13. Juni findet Europas größte Bitcoin-Konferenz in Prag statt. Organisator Matyáš Kuchař erklärt, wie Tschechien zum europäischen BTC-Vorreiter wurde und was das Land für deutsche Auswanderer jetzt besonders attraktiv machen könnte.

Tobias Zander
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Matyáš Kuchař, BTCPrague-Organisator

Beitragsbild: BTCPrague I Pressefoto

 | BTCPrague-Organisator Matyáš Kuchař sieht dank Bitcoin große Chancen in Tschechien

Als Bitcoin-Veteran war Matyáš Kuchař schon zu einer Zeit in der Community aktiv, als das Thema noch keinerlei politische Aufmerksamkeit bekam. Heute organisiert er die größte Bitcoin-only-Konferenz des europäischen Kontinents. Dass ausgerechnet die goldene Stadt zu einem Zentrum der Szene wurde, hält er für keinen Zufall. Misstrauen gegenüber staatlicher Kontrolle und eine lange Bitcoin-Tradition hätten den Boden bereitet. Im Interview erklärt Kuchař, was die BTC Prague im Bärenmarkt besonders spannend macht und welche Folgen das Bitcoin-Investment der tschechischen Nationalbank langfristig haben könnte. Außerdem: Warum Tschechien jetzt zu einem steuerlich attraktiven Auswanderungsziel für deutsche Hodler wird.

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