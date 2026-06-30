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Kursanalyse 

Hyperliquid: Doppeltop oder nächster bullisher Angriff?

Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) scheint sich von der jüngsten Zwischenkorrektur erholen zu können. Welche Kursziele mit Blick auf den Chart jetzt relevant werden.

Stefan Lübeck
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Eine digitale Trading-Szene mit grün leuchtendem Kurschart im Hintergrund. Im Zentrum befindet sich eine große, futuristische Hyperliquid-Münze mit türkisfarbenem Logo und metallischem Rand. Umgeben von Candlestick-Charts, Kurszahlen und Volumenbalken vermittelt das Bild die Atmosphäre eines dynamischen Kryptomarkts.

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Der Altcoin Hyperliquid zeigt sich unbeeindruckt von der Schwäche am Krypto-Markt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb Anleger weiterhin an Hyperliquid festhalten dürften
  • Welche Kursziele bei einer bullishen Trendfortsetzung in den Blick geraten
  • Wieso nur eine Kapitulationsbewegung am gesamten Krypto-Markt für den HYPE-Kurs zur Gefahr werden könnte

Die Perpetual-DEX Hyperliquid (HYPE) versucht die jüngste Kursschwäche abzustreifen. Nachdem die Kryptowährung zwischenzeitlich bis an die 50-Tagelinie korrigiert war, scheinen die Bullen den nächsten Anstieg vorzubereiten. Während Konkurrenten wie Ethereum und Ripple weiterhin schwächeln, taxiert der HYPE-Kurs auf Wochensicht rund drei Prozent fester. Welche Chartmarken für Investoren in den kommenden Tagen und Wochen relevant werden, verrät diese Kursanalyse.

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