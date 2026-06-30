Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) scheint sich von der jüngsten Zwischenkorrektur erholen zu können. Welche Kursziele mit Blick auf den Chart jetzt relevant werden.

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb Anleger weiterhin an Hyperliquid festhalten dürften

Welche Kursziele bei einer bullishen Trendfortsetzung in den Blick geraten

Wieso nur eine Kapitulationsbewegung am gesamten Krypto-Markt für den HYPE-Kurs zur Gefahr werden könnte

Die Perpetual-DEX Hyperliquid (HYPE) versucht die jüngste Kursschwäche abzustreifen. Nachdem die Kryptowährung zwischenzeitlich bis an die 50-Tagelinie korrigiert war, scheinen die Bullen den nächsten Anstieg vorzubereiten. Während Konkurrenten wie Ethereum und Ripple weiterhin schwächeln, taxiert der HYPE-Kurs auf Wochensicht rund drei Prozent fester. Welche Chartmarken für Investoren in den kommenden Tagen und Wochen relevant werden, verrät diese Kursanalyse.

Jetzt freischalten und Vorteil sichern! Exklusive Artikel & Interviews (Web & App)

Kurs-Analysen zu Top-Coins (On-Demand)

Täglicher Investment-Newsletter (Mo - Fr)

Viel weniger Werbung Monatsabo Probewoche nur 1 € danach 2,49 € pro Woche weiter Sehr beliebt Jahresabo nur 1,15 € pro Woche weiter Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden