In diesem Artikel erfährst du:
- Weshalb Anleger weiterhin an Hyperliquid festhalten dürften
- Welche Kursziele bei einer bullishen Trendfortsetzung in den Blick geraten
- Wieso nur eine Kapitulationsbewegung am gesamten Krypto-Markt für den HYPE-Kurs zur Gefahr werden könnte
Die Perpetual-DEX Hyperliquid (HYPE) versucht die jüngste Kursschwäche abzustreifen. Nachdem die Kryptowährung zwischenzeitlich bis an die 50-Tagelinie korrigiert war, scheinen die Bullen den nächsten Anstieg vorzubereiten. Während Konkurrenten wie Ethereum und Ripple weiterhin schwächeln, taxiert der HYPE-Kurs auf Wochensicht rund drei Prozent fester. Welche Chartmarken für Investoren in den kommenden Tagen und Wochen relevant werden, verrät diese Kursanalyse.
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