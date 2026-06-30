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Helden eines Bullenmarkts 

Altcoins sorgen für Schlagzeilen – mit Bitcoin wird Vermögen aufgebaut

Der Traum von der Bitcoin-Outperformance lockt viele Anleger in Altcoins. Langfristig kann jedoch keiner mithalten.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Altcoin-Münzen

Beitragsbild: ChatGPT

 | Viele Altcoin-Projekte scheitern bereits nach kürzester Zeit

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Mehrheit der Altcoins gegen Bitcoin verliert
  • Weshalb Bitcoin häufiger neue Allzeithochs erreicht
  • Wieso viele Altcoin-Rallyes nach kurzer Zeit kippen
  • Wodurch viele Altcoins langfristig an Wert verlieren

Viele Anleger stellen sich im Krypto-Markt früher oder später die Frage, ob Bitcoin langfristig die beste Investmentoption bleibt oder ob Altcoins möglicherweise höhere Renditechancen bieten. Insbesondere die teils explosiven Kursanstiege kleinerer Kryptowährungen vermitteln häufig den Eindruck, dass sich dort die größeren Gewinnpotenziale verbergen. Auf lange Sicht offenbart der Vergleich vieler Altcoins mit Bitcoin jedoch eine andere Realität.

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