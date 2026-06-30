In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Mehrheit der Altcoins gegen Bitcoin verliert
- Weshalb Bitcoin häufiger neue Allzeithochs erreicht
- Wieso viele Altcoin-Rallyes nach kurzer Zeit kippen
- Wodurch viele Altcoins langfristig an Wert verlieren
Viele Anleger stellen sich im Krypto-Markt früher oder später die Frage, ob Bitcoin langfristig die beste Investmentoption bleibt oder ob Altcoins möglicherweise höhere Renditechancen bieten. Insbesondere die teils explosiven Kursanstiege kleinerer Kryptowährungen vermitteln häufig den Eindruck, dass sich dort die größeren Gewinnpotenziale verbergen. Auf lange Sicht offenbart der Vergleich vieler Altcoins mit Bitcoin jedoch eine andere Realität.
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