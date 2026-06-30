Der Traum von der Bitcoin-Outperformance lockt viele Anleger in Altcoins. Langfristig kann jedoch keiner mithalten.

Altcoins sorgen für Schlagzeilen – mit Bitcoin wird Vermögen aufgebaut

Altcoins sorgen für Schlagzeilen – mit Bitcoin wird Vermögen aufgebaut

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Mehrheit der Altcoins gegen Bitcoin verliert

Weshalb Bitcoin häufiger neue Allzeithochs erreicht

Wieso viele Altcoin-Rallyes nach kurzer Zeit kippen

Wodurch viele Altcoins langfristig an Wert verlieren

Viele Anleger stellen sich im Krypto-Markt früher oder später die Frage, ob Bitcoin langfristig die beste Investmentoption bleibt oder ob Altcoins möglicherweise höhere Renditechancen bieten. Insbesondere die teils explosiven Kursanstiege kleinerer Kryptowährungen vermitteln häufig den Eindruck, dass sich dort die größeren Gewinnpotenziale verbergen. Auf lange Sicht offenbart der Vergleich vieler Altcoins mit Bitcoin jedoch eine andere Realität.

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